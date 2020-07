Neu in der Hamburger Hochbahn: Corona-Wegweiser

Hamburg

Die Hamburger Hochbahn startet wegen der Corona-Krise ein Pilotprojekt, um Fahrgastströme auf dem Weg zum Bahnsteig zu entzerren. Die Wegeleitung ist nun an der U1-Haltestelle Wandsbek Markt und an der U2-Haltestelle Hagenbecks Tierpark zu finden, wie die Hochbahn am Donnerstag mitteilte. Das System lehnt sich den Angaben zufolge an die Verkehrsführung von Straßen an. Das Ziel sei, die Fahrgäste zum Rechtsgehen zu bewegen, damit sie sich nicht in die Quere kommen.

Fahrgastzahlen sind in Hamburg wieder gestiegen

Mit gestrichelter Mittellinie und Pfeilen auf den Treppenstufen und Flächen der Schalterhallen soll das neue System die Fahrgäste ohne Gegenverkehr von der Oberfläche zu den Bahnsteigen und zurück leiten, hieß es. In einigen Wochen werde entschieden, ob das Projekt auf weitere U-Bahn-Haltstellen ausgerollt wird.

Die Fahrgastzahlen sind laut Hochbahn wieder angestiegen. Die aktuelle Quote liege bei 60 Prozent der Vor-Corona-Zeit. Ein deutlicher Schub werde nach dem Sommer erwartet.

