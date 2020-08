Rostock

Der Windkraftanlagenbauer Nordex ist wegen der Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust lag unter dem Strich in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 180 Millionen Euro, ein Jahr zuvor stand am Ende ein Minus von 55,4 Millionen Euro. „Die Pandemie hat die Betriebsabläufe im zweiten Quartal deutlich beeinträchtigt“, sagte Konzernchef José Luis Blanco am Donnerstag laut Mitteilung.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ergab sich im ersten Halbjahr ein Verlust von 70,8 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es noch plus 17,1 Millionen Euro. Den Umsatz konnte das Unternehmen allerdings auf gut 2 Milliarden Euro verdoppeln.

104,4 Millionen Euro Bürgschaft

Bereits im Juli hatte Nordex mitgeteilt, dass der Auftragseingang wegen der Corona-Krise eingebrochen sei. Der börsennotierte Konzern, einer der größten Windradhersteller der Welt, steckt infolge der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten und hat Staatsbürgschaften für einen 350 Millionen Euro-Kredit beantragt.

Deshalb hatte die Schweriner Landesregierung einer Bürgschaft von 104,4 Millionen Euro zugestimmt. Bund und Länder bürgen für 90 Prozent der Kreditsumme. Die eine Hälfte übernimmt der Bund, die ­andere teilen sich Hamburg und MV gemäß der Beschäftigtenzahl in den Ländern.

Bei Nordex in Rostock arbeiten 1600 Beschäftigte an zwei Standorten in der Rotorblatt- sowie in der Getriebe- und Gondelproduktion. In der Zentrale in Hamburg sind es 900 Mitarbeiter, weltweit insgesamt 7500. Offizieller Firmensitz ist Rostock.

Der Windanlagenhersteller Nordex Die Nordex Group ist einer der führenden Hersteller von Windenergieanlagen an Land und mit ihrem Standort Rostock eines der größten Industrieunternehmen Mecklenburg-Vorpommerns. Im vergangenen Jahr erzielte Nordex mit 6880 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 3,3 Milliarden Euro. Die Gruppe mit der Verwaltung in Hamburg hat insgesamt bereits mehr als 28 Gigawatt Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Das Unternehmen kommt ursprünglich aus Dänemark; heute ist der spanische Mischkonzern Acciona größter Einzelaktionär mit mehr als einem Drittel der Anteile. Das Produktprogramm umfasst Onshore-Windenergieanlagen im Leistungsbereich von 2,4 bis über 5 Megawatt. Die börsennotierte Holding Nordex SE gehört den deutschen Aktienindizes SDAX und TecDAX an.

Von dpa