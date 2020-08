Hamburg

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, hatte ein Brandmelder in der Klinik Alarm ausgelöst. In der Notaufnahme der Klinik hätten die Einsatzkräfte dann tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung festgestellt und die Menschen dort vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Patient versucht, eine Matratze anzuzünden. Er befinde sich nun in einer Ausnüchterungszelle.

Menschenleben waren laut Feuerwehr nicht gefährdet. Niemand sei verletzt worden.

Die Feuerwehr war vorsorglich mit zwei Löschzügen und 32 Einsatzkräften zum Krankenhaus gekommen.

