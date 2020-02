Hamburg

Seit Mittwoch wird die 19-jährige Mirjam Graeff vermisst. Die 19-Jährige arbeitet bereits seit 2009 in den Elbwerkstätten in Hamburg-Farmsen. Am Mittwoch hat sie dort laut Polizei gegen 15 Uhr Feierabend gemacht und sich im Büro verabschiedet.

„Anschließend hätte sie eigentlich mit einem eigenen Bus der Elbwerkstätten nach Hause fahren sollen“, sagte ein Sprecher der Polizei. „Diesen Bus bestieg Mirjam Graeff jedoch nicht.“

Die 19-jährige Mirjam G. wird vermisst. Quelle: Polizei

Sie wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 16-19 Jahre

- ca. 155 cm groß, kräftige Figur, dunkelblonde zum Zopf gebundene Haare, dunkelbraune Augen

- Down Syndrom

- dunkle Strumpfhose, hellgraues Kleid, schwarze Jacke, rosa Handtasche mit Hasenanhänger

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle.

