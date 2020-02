Polizei macht Serien-Autodiebe dingfest

Hamburg

Zusammen mit Kollegen aus Litauen konnte die Polizei Hamburg vier Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 30 Jahren verhaften. Drei davon in Litauen, einer in einem Motel in Hamburg-Hamm. Nach einem fünften Tatverdächtigen (30) wird nach Polizeiangaben international gefahndet.

Bei dem Polizeieinsatz wurden Wohnungen in den Hamburger Stadtteilen Lohbrügge und Wandsbek durchsucht, die offenbar als Unterschlupf genutzt wurden. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Autoteile und weiteres Beweismaterial wie Speichermedien sicher.

Autoaufbrüche in Norddeutschland : Täter hatten es vor allem auf BMW-Teile abgesehen

Den mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, in wechselnder Zusammensetzung zwischen Mai 2019 und Januar dieses Jahres insgesamt 140 Autos aufgebrochen zu haben. Der Schwerpunkt der Diebstähle lag dabei in Hamburg (60) und Schleswig-Holstein (58). Weitere Fahrzeuge wurden in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern aufgebrochen. 18 Mal schlugen die Täter in Niedersachsen und fünfmal in Mecklenburg-Vorpommern zu. Weitere Angaben zu genauen Orten machte die Polizei nicht.

Gestohlen wurden nach Polizeiangaben vor allem hochwertige BMW-Teile, die anschließend vermutlich im Ausland verkauft wurden. Die Polizei schätzt den Sachschaden durch die Aufbrüche und die entwendeten Teile auf zusammen 750.000 Euro. Nur die Autoteile sollen einen Wert von 380.000 Euro haben.

