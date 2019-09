Hamburg

Laut Polizei betraten zwei maskierte Männer am Donnerstagabend, 19. September, gegen 22 Uhr den Kiosk am U-Bahnhof an der Straßburger Straße in Hamburg-Dulsberg.

Sie bedrohten den Angestellten (29) jeweils mit einer Schusswaffe. Die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld, die der 29-Jährige jedoch verweigerte. Im weiteren Verlauf wurde er dann von einem der Täter attackiert und erhielt mit dessen Schusswaffe einen Schlag gegen den Hinterkopf. Letztlich erbeuteten die Männer zwei Schachteln Zigaretten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Kiosk-Angestellter wurde bei Überfall in Hamburg verletzt

Der Kiosk-Mitarbeiter erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf, zu deren Behandlung er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern, blieb dabei jedoch bislang erfolglos. Nun sucht sie Zeugen.

Die Polizei Hamburg sucht Zeugen

Beide Täter sind etwa 1,70 Meter groß. Der eine Täter hat laut Polizei kurze, blonde Haare und war während des Überfalls mit einer schwarzen Jacke und einem hellen Shirt bekleidet. Der andere Mann hat dunkle Haare, ein "südländisches Erscheinungsbild" und trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

