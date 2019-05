Hamburg

Der Angeklagte soll das Mädchen am 21. Oktober 2017 nach Mitternacht in der Großen Freiheit auf St. Pauli kennengelernt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahm er die 14-Jährige in seinem Auto mit und vergewaltigte sie in Altona-Altstadt in dem Fahrzeug. Zuvor soll er mit dem Mädchen erhebliche Mengen Wodka getrunken und Kokain genommen haben.

Den Alkohol hatte der 43-Jährige den Angaben zufolge unterwegs gekauft. Beim Ausparken hatte er einen Schaden von knapp 1800 Euro verursacht, war aber dennoch weitergefahren. Einen Führerschein hatte er auch nicht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch, Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weitere Straftaten.

