Ein 46-Jähriger soll zwei Männer unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben. Einer überlebte nicht, die Leiche wurde nach vier Monaten in der Wohnung des mutmaßlichen Täters gefunden. Nun beginnt der Mordprozess vor dem Hamburger Landgericht.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei in diesem Haus die Leiche des vermissten Mannes. Gegen den mutmaßlichen Täter beginnt am Freitag der Prozess in Hamburg. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa (Archiv)