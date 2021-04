Rund 500 Jugendliche feiern Partys an den Alsterwiesen in Hamburg

Hamburg

An den Alsterwiesen in Hamburg haben am Mittwochabend zahlreiche Jugendliche Partys gefeiert und damit gegen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen verstoßen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstagmorgen, dass es einen entsprechenden Einsatz gegeben habe. Zuvor hatte der Radiosender NDR 90,3 von Partys mit etwa 500 jungen Menschen berichtet. Demnach habe sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Feiernden und der Polizei entwickelt. Vereinzelt seien die Beamten und Beamtinnen auch mit Flaschen beworfen worden. Gegen 22.30 Uhr seien die Alsterwiesen geräumt gewesen.

Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen und sich erst im Laufe des Donnerstagvormittags zu den Vorgängen äußern.

RND/dpa/nis