Hamburg

Von Sonntag an können S-Bahn-Fahrgäste in Hamburg eine weitere Station zum Ein-, Aus- und Umsteigen nutzen. Pünktlich zum Fahrplanwechsel (15.12.), aber mit einem Jahr Verspätung, ist die S-Bahn-Station „ Elbbrücken“ am Samstag symbolisch eröffnet worden.

„Mit dem neuen S-Bahnhof haben wir – der Bund, Hamburg und die Deutsche Bahn gemeinsam – einen leistungsfähigen Nahverkehrsknoten geschaffen“, sagte der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, bei der Feierstunde. „Das ist ein guter Beitrag zur Klima- und Mobilitätswende.“

Die Haltestelle der Linie S3/S31 liegt zwischen den Stationen Hammerbrook und Veddel direkt an der Elbe. 470 S-Bahn-Züge halten hier nun täglich. Die S3 verkehrt via Hamburg zwischen Stade ( Niedersachsen) und Pinneberg ( Schleswig-Holstein).

Haltestelle mit markanter Architektur

„Mit einem architektonisch hochwertigen Bahnhofsgebäude verbindet die S-Bahn an den Elbbrücken jetzt den Hamburger Süden mit der HafenCity und dem zukünftigen Quartier Elbbrücken“, freute sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD). Die Haltestelle hat markante, weithin sichtbare geschwungene Glasdächer.

Ursprünglich sollte die S-Bahn-Station vor einem Jahr zusammen mit der gleichnamigen U-Bahn-Haltestelle der Linie 4 in Betrieb gehen. Das klappte wegen Schwierigkeiten mit dem Baugrund jedoch nicht, die Bauarbeiten verzögerten sich.

Von RND/dpa