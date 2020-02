Hamburg

Die Pegelstände in der Hansestadt lagen mehr als zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie am Morgen. Einige Straßen am Hafen und der Fischmarkt wurden laut Polizeiangaben überschwemmt. Auch mussten einige Autos aus dem Wasser gezogen werden. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Montagnachmittag hat eine Sturmflut den Fischmarkt in Hamburg-St.-Pauli überschwemmt.

Auch Nordseeküste von Sturmflut betroffen

Die Nordseeküste in Schleswig-Holstein wurde ebenfalls von einer Sturmflut getroffen. Hier lagen die Wasserstände rund eineinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser. Überschwemmungen oder größere Schäden habe es laut Polizeiangaben dort aber nicht gegeben.

Von RND/dpa