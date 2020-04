Schwerpunkteinsatz: Hamburger Polizei geht gegen Drogenkriminalität vor

Hamburg

In Eimsbüttel wurde bereits am Freitag ein mutmaßlicher Dealer festgenommen, nachdem dieser zuvor an mehrere Menschen Drogen verkauft haben soll. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen seien zwei Schreckschusswaffen, ein Messer und mehr als ein halbes Kilo Marihuana sichergestellt worden. Der 28-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Von dem Schwerpunkteinsatz unabhängig nahmen Hamburger Polizisten im Stadtteil Hamm einen 34-Jährigen fest, der in seiner Wohnung in einem Holzverschlag eine Marihuana-Plantage mit 16 Pflanzen und 30 Setzlingen betrieben haben soll. Die Beamten waren am Sonnabendabend ursprünglich wegen eines Streits zwischen dem 34-Jährigen und seiner 32 Jahre alten Freundin gerufen worden.

Dabei stießen sie auf die Plantage des Mannes. Er wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Von RND/lno