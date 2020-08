Hamburg

Seit dem 9. April 2015 wird der damals 79-jährige Paul Hermann Bernhard Schulz aus Hamburg-Poppenbüttel vermisst. „Schulz und seine Frau fuhren am Abend dieses Tages nach einem Theaterbesuch in Winterhude auf Fahrrädern in Richtung ihrer Poppenbütteler Wohnanschrift“, schildert ein Sprecher der Polizei das Geschehene. „In Hummelsbüttel in Höhe der Straßenkreuzung Am Karpfenteich/Josthöhe schlug der Vermisste einen anderen Weg ein als seine Frau: Er fuhr von hier aus weiter in Richtung Ring 3. Seitdem fehlt jede Spur von Herrn Schulz, er kam nie zu Hause an.“

Schon damals wurde öffentlich nach dem 79-Jährigen gefahndet, sein Verschwinden konnte jedoch bis heute nicht aufgeklärt werden. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Schulz Opfer einer Straftat geworden ist“, so der Sprecher.

Der vermisste Paul Schulz.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste wird zum Zeitpunkt seines Verschwindens wie folgt beschrieben:

79 Jahre alt

176 cm groß

schlanke Figur

kurze, graue Haare

Brillenträger

bekleidet mit braunem Mantel, blauer Jeans, braunen Schuhen, Wollmütze und Handschuhen

Der vermisste Paul Schulz.

Beschreibung des Fahrrads

Daten zum Fahrrad:

Marke: Kettler

Modell: Silverline (Damenfahrrad)

Rahmennummer (am Steuerrohr): 4039830

Farbe: schwarz-silber

Größe: 28 Zoll

Das Fahrrad des Vermissten.

Die Bitte der Polizei im Wortlaut

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führten, bittet die Polizei nun erneut die Hamburger Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat Herrn Schulz am Abend des 09.04.2015 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib geben? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen?

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder jede Polizeidienststelle.

Von RND/kha