New Yorker Polizeibeamte überwältigten am 14.04.2017 einen randalierenden Passagier in der Penn Station in New York, USA, fest. In dem Gedränge in der Penn Station machte ein Mann seinem Ärger lautstark Luft. Polizisten überwältigten ihn schließlich, wobei sie den Taser einsetzten. Der Einsatz einer Elektroschockpistole bei einer Festnahme hat eine Panik ausgelöst. Das knatternde Geräusch des Tasers bei seiner Entladung hielten Reisende in der Nähe des Vorfalls offenkundig für einen Schusswechsel, wie Reporter mehrerer TV-Sender berichteten. Zum Zeitpunkt des Geschehens im Feierabendverkehr war der Bahnhof überfüllt, da ein Regionalzug mit etwa 1200 Passagieren an Bord wegen eines Oberleitungsdefekts im Bahntunnel unter dem Hudson River zwischen New York und New Jersey feststeckte. Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa