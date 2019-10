Hamburg

Von Freitag, 25. Oktober 2019 (22 Uhr), bis Montag, 28. Oktober 2019 (5 Uhr), ist die A7 zwischen den Anschlussstellen HH-Schnelsen-Nord und HH-Eidelstedt in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die An- und Abreise zum Flughafen Hamburg.

So wird der Verkehr zum Flughafen Hamburg umgeleitet

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Reisende und Besucher sollen für die An- und Abfahrt wesentlich mehr Zeit einplanen, die Umleitung beachten oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Die innerstädtische Umleitung in Richtung Norden/Flughafen führt vom Autobahndreieck HH-Nordwest über die B4 zur Anschlussstelle HH-Schnelsen-Nord .

. In Richtung Süden führt die Umleitung von der Anschlussstelle HH-Schnelsen-Nord zum Autobahndreieck HH-Nordwest (A23-Anschlussstelle HH-Eidelstedt ).

zum Autobahndreieck HH-Nordwest (A23-Anschlussstelle ). Der Hamburg Airport ist mit der S-Bahnlinie S1 gut erreichbar.

Weitere Sperrung betrifft Fußballfans

Für Prüfarbeiten an der A7-Anschlussstelle Heimfeld wird von Freitag, 25. Oktober 2019 (22 Uhr), bis Montag, 28. Oktober 2019 (5 Uhr), zudem ein Fahrtstreifen in Richtung Norden gesperrt. Mit einer kleinen Ausnahme: Die Sperrung des Fahrstreifens wird am Sonnabend, 26. Oktober 2019, zwischen 10 und 13 Uhr aufgrund des Anreiseverkehrs zum Volksparkstadion zeitweise aufgehoben. Es wird aber dennoch mit starken Verkehrsbehinderungen im Bereich Stellingen und Schnelsen gerechnet.

Fußballfans des HSV und des VfB Stuttgart wird empfohlen, frühzeitig anzureisen oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Noch eine A7-Sperrung im Dezember

Von Freitag, 6. Dezember (22 Uhr), bis Montag, 9. Dezember 2019 (5 Uhr), wird es eine weitere notwendige, 55-stündige A7-Sperrung geben. Dabei wird die Autobahn, wie schon im Oktober, zwischen den Anschlussstellen HH-Schnelsen-Nord und HH-Eidelstedt in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

