Hamburg

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntag das Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock gesichert. Im Einsatz waren mehrere Hundertschaften aus Hamburg und anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei.

Einige Rostocker Fans waren mit der Bahn und privaten Autos nach Hamburg gefahren, obwohl der Verein zuvor auf das Kartenkontingent von 2000 Tickets verzichtet hatte. Gegen sie verhängte die Polizei Platzverweise.

Hamburg: Polizisten stehen Rostocker Fans in der Detlev-Bremer-Straße gegenüber. Mit einem Großaufgebot sicherte die Polizei das Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock. Im Einsatz waren mehrere Hundertschaften aus Hamburg und anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei. Quelle: Steven Hutchings/dpa

Fans werden gewarnt

„Wenn wir diese Fans das zweite Mal antreffen, dann werden sie in Gewahrsam genommen“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün.

Mit der Bahn anreisende Hansa-Anhänger wurden unter Polizeibegleitung zurück nach Rostock gebracht. Bis auf kleinere Auseinandersetzungen sei bis Spielbeginn alles weitgehend ruhig geblieben, hieß es.

St. Paulis Fans auf der Südtribüne feiern ihre Mannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Pyrotechnik. Quelle: Christian Charisius

Schweineköpfe an der A24 aufgehängt

Ermittlungen hatte die Polizei schon am Samstag aufgenommen, weil Transparente mit der Aufschrift „Paulischweine!!!“ und abgetrennte Schweineköpfe sowohl an der Autobahn 24 als auch an den Hamburger Landungsbrücken befestigt worden waren.

St. Pauli gewinnt 4:0 gegen Hansa Rostock

Fußball gespielt wurde am Sonntag aber auch, und der FC St. Pauli konnte seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga souverän behaupten. Gegen Aufsteiger Hansa feierten die Kiezkicker mit dem verdienten 4:0 (2:0) ihren fünften Sieg in Serie.

St. Paulis Guido Burgstaller feiert sein Tor zum 3:0. Nachdem sein vorheriger Treffer annulliert worden war, traf Burgstaller dann doch noch zum 3:0. Quelle: Christian Charisius

Vor 22 006 Fans im Millerntor-Stadion trafen Jackson Irvine (12. Minute), Daniel-Kofi Kyereh (18.), Guido Burgstaller (61.) und Simon Makienok (78.) für St. Pauli. Aufsteiger Hansa konnte nur eines von zuletzt fünf Spielen gewinnen.

Effektive Paulianer – Rostock ohne Glück

Auf den Tribünen ruhig – wenn man von lautstarken Pauli-Fans absieht, die ihr Team nach vorne peitschten. Auf dem Rasen hingegen schlug sich das prompt nieder: Nach einem guten Rostocker Start nutzte St. Pauli seine ersten beiden Chancen konsequent zur frühen 2:0-Führung.

St. Paulis Simon Makienok (3.v.l) trifft zum 4:0 gegen Rostocks Torwart Markus Kolke (r). Quelle: Christian Charisius

Erst köpfte Neuzugang Irvine Luca Zanders Vorlage zu seinem ersten Kiezclub-Tor ein, dann war nach Leart Paqaradas Flanke Kyereh mit seinem dritten Saisontreffer zur Stelle. Bei weiteren guten Chancen durch Maximilian Dittgen (23.), Zander (42.) und Marcel Hartel (44.) verhinderte der starke Hansa-Schlussmann Markus Kolke Schlimmeres.

Nach dem Wechsel hätten Burgstaller (50./Tor nach Videobeweis aberkannt) und der starke Kyereh (53./Pfosten) schon erhöhen können. Burgstaller machte dann aber doch noch sein zehntes Saisontor. Und der Sekunden zuvor eingewechselte Makienok legte noch einmal nach.

Hansa-Torwart Kolke: „Dann kriegst du auf die Fresse“

„Das war überragend, gerade im Derby gegen Rostock. Wir wussten, was das den Fans bedeutet“, sagte St. Paulis Kapitän Philipp Ziereis. „Wir wollten ein Feuerwerk abbrennen und sind glücklich, dass das Stadion tobt. Wir haben es genossen.“ Ganz im Gegensatz zu den Rostockern. „Wir haben nicht reingefunden und uns überrollen lassen. Dann kriegst du mit 0:4 auf die Fresse“, sagte Kapitän und Keeper Markus Kolke, der noch der Beste in Hansas chancenlosem Team war.

Von RND/dpa