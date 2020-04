Nach mehreren Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im hochsensiblen Bereich der Krebsstationen am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen beträfen Verantwortliche der Klinik und eine Reinigungskraft, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach im NDR.

Joachim Prölß (li.), Direktor für Patienten- und Pflegemanagement am UKE, und Carsten Bokemeyer, Direktor der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik am UKE, nehmen an einer Pressekonferenz teil. Quelle: Christian Charisius/dpa