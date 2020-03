Hamburg

Etwa 8600 Besucher freuten sich auf das Konzert ihres Walzerkönigs in Hamburg. Doch das Konzert von André Rieu in der Barclaycard musste spontan abgesagt und verschoben worden. Dies teilte der Veranstalter am Freitagnachmittag mit.

Als Grund wurde eine Stimmbandentzündung mit völligem Stimmverlust genannt. André Rieu und das Johann Strauss Orchestern würden die Verschiebung sehr bedauern, hieß es weiter.

Ersatztermin für André-Rieu-Konzerte in Hamburg und Bremen

Die Karten für das Konzert behalten weiter ihre Gültigkeit. Neuer Termin für das Konzert in Hamburg ist der 9. April 2020. Das für Sonnabend geplante Konzert in der ÖVB Arena Bremen wird am Mittwoch, 8. April, um 20 Uhr nachgeholt.

