Hamburg

Das geht aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervor, die das Unternehmen bis zum Sonntagmorgen aktualisiert hat. Germanwings führt seine Flüge für Eurowings aus. Nach Angaben des Unternehmens gehören 30 der rund 140 Eurowings-Flugzeuge zu Germanwings.

Demnach fallen am Montag 12 Abflüge und Ankünfte aus. Insbesondere ist die Verbindung zwischen Hamburg und Köln-Bonn betroffen. Auch jeweils ein Flug von und nach Stuttgart entfallen. Am Dienstag werden insgesamt 20 Starts und Landungen nicht stattfinden. Neben der Verbindung nach Köln-Bonn werden an diesem Tag auch Flüge nach und von München, Düsseldorf, Nürnberg und Wien ausfallen. Für Mittwoch hat Eurowings aufgrund des Streiks ebenfalls 20 Verbindungen gestrichen.

Vorab bei Fluggesellschaft informieren

Neben mehreren Flügen auf den Verbindungen von Hamburg nach Köln-Bonn und Stuttgart sind am Mittwoch auch ein Abflug nach und eine Ankunft aus Zürich betroffen. Der Hamburger Flughafen rät allen Eurowings-Passagieren, sich vorab bei der Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.

Grund für den Streik sind Tarifstreitigkeiten zwischen dem Germanwings-Mutterkonzern Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo. Vergangenen Freitag hatte die Gewerkschaft zu dem dreitägigen Streik aufgerufen, nachdem ein Schlichtungsversuch gescheitert war. Ein kurzfristiges Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter lehnte die Ufo am Samstag ab.

Von RND/dpa