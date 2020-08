Es ist zwar etwas besser geworden. Aber laut einer Studie sind die Kita-Gruppen in Hamburg immer noch zu groß, während die Zahl der Erzieher weiterhin zu klein ist. Und hinzu kommt auch noch, dass das Qualifikationsniveau der Beschäftigten ausbaufähig ist.

Kita-Angebot in Teilen weiter mangelhaft

