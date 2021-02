Hamburg

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie das neuartige Virus entstanden sein könnte: durch natürliche Mutationen eines verwandten Coronavirus in einem Tier oder Menschen. Oder durch künstliche Züchtung in der Petrischale.

Der Physiker Prof. Roland Wiesendanger geht nun von einem Laborunfall aus. Er hat das nicht selbst erforscht, sondern in einer Studie Informationen aus dem Jahr 2020 dazu ausgewertet - wissenschaftlicher Literatur, Medienberichten sowie Kommunikation der internationalen Wissenschaftler.

Corona aus Labor: Kein Beweis, aber Indizien

Der vielfach ausgezeichnete Physiker betont selbst: Die Studie liefere „keine hochwissenschaftlichen Beweise, wohl aber zahlreiche und schwerwiegende Indizien."

Das Virus stimmt zu 96 Prozent mit Coronaviren überein, die in Fledermäusen existieren. Deshalb herrscht bisher in der Wissenschaft die Meinung vor, dass SARS-CoV-2 von solch einer Fledermaus auf einen tierischen Zwischenwirt und von dort auf den Menschen übertragen worden ist. Als wahrscheinliche Zwischenwirte gelten Schuppentiere und Marderhunde. Nach dieser Theorie ist Sars-CoV-2 eine Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist (Zoonose). Davon geht auch das Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation WHO, das kürzlich Daten in China sammelte, aus.

Labor sammelt Fledermaus-Erreger

Wiesendanger hält dagegen: Bis heute sei kein Zwischenwirtstier identifiziert, das die Übertragung von SARS-CoV-2-Erregern von Fledermäusen auf den Menschen ermöglicht haben könnte.

Im virologischen Institut der Stadt Wuhan existiere jedoch eine der weltweit größten Sammlungen von Fledermaus-Erregern. Eine Forschungsgruppe habe dort über viele Jahre hinweg gentechnische Manipulationen an Coronaviren vorgenommen mit dem Ziel, diese für Menschen ansteckender, gefährlicher und tödlicher zu machen, behauptet der Hamburger Wissenschaftler.

Corona: Sicherheitsmängel im Institut

Zudem existierten bereits vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie erhebliche Sicherheitsmängel im virologischen Institut. Für einen Laborursprung des SARS-CoV-2 Erregers spreche zudem, dass eine junge Wissenschaftlerin des Instituts sich als erste infiziert haben soll.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es gibt ferner zahlreiche Hinweise darauf, dass sich bereits im Oktober 2019 der SARS-CoV-2 Erreger ausgehend von dem virologischen Institut in der Stadt Wuhan und darüber hinaus verbreitet hat. Ferner gibt es Hinweise auf eine entsprechende Untersuchung des virologischen Instituts durch die chinesischen Behörden in der ersten Oktoberhälfte 2019“, heißt es in der Mitteilung der Universität Hamburg.

Auffälligkeiten weisen auf Labor hin

Und die SARS-CoV-2-Viren könnten erstaunlich gut an menschliche Zellrezeptoren ankoppeln und in menschliche Zellen eindringen. „Ermöglicht wird dies durch spezielle Zellrezeptor-Bindungsdomänen verbunden mit einer speziellen Furin-Spaltstelle des Coronavirus-Zacken-Proteins.“

Beide Eigenschaften zusammen seien bislang bei Coronaviren nicht bekannt. Auch das wertet Wiesendanger als Indiz für einen nicht-natürlichen Ursprung des Erregers.

Ähnlich hatte zuvor eine chinesische Virologin argumentiert – und damit unter anderem bei Prof. Alexander Kekulé Widerspruch ausgelöst. “Die Hypothese, die Rezeptor-Bindungsstelle (RBD) des S-Proteins und die Furin-Spaltstelle seien genetisch konstruiert und nachträglich eingebaut worden, ist abwegig und nicht belegt”, erklärte der Virologe von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.