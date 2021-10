Sturm fegt über Deutschland hinweg: Sturmflutwarnung für Hamburg

Hamburg

Sturm Henrik fegt seit dem Morgen über weite Teile Deutschlands hinweg. Auch Hamburg bekommt die Auswirkungen zu spüren. Für Donnerstag wird vor einer Sturmflut gewarnt.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut am Donnerstagabend. In einer Mitteilung heißt es: „Der Hochwasserscheitel wird am Donnerstag, den 21.10.2021 gegen 18:10 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 3,65 bis 4,15 Metern über Normalhöhennull, das entspricht 1,50 bis 2,00 Meter über dem mittleren Hochwasser, erwartet.“

Sturmflut in Hamburg erwartet: Tiefergelegene Gebiete meiden

Die Polizei bittet darum, das betroffene Gebiet zu meiden. Tiefergelegene Gebiet, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und den elbnahen Gebieten wollten weiträumt gemieden werden. Fahrzeug sollen in höher gelegene Gebiete gebracht werden.

Menschen in dem Bereich sollen zudem auf Lautsprecherdurchsagen achten und für Hochwasserschutz in tieferliegenden Häusern sorgen.

