Hamburg

Das Sturmtief „Ylenia“ sorgt für Orkanböen in ganz Deutschland. Trotz der starken Winde fuhren am Donnerstag Fähren auf der Elbe. Das wurde einigen Fahrgästen zum Verhängnis. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert und offenbar von einem Fahrgast aufgenommen wurde, zeigt, wie eine Welle die Frontscheiben einer Fähre durchbricht und Wasser in den Innenraum gelangt.

Drei Personen verletzt

Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, sind drei Menschen bei dem Unfall leicht verletzt worden. Neben einem 32 Jahre alten Mann wurden eine 47-Jährige und ein 35-Jähriger leicht verletzt. Der 32-Jährige wurde mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren acht Menschen an Bord der Fähre.

Die Fähre „Tollerort“ sei am Donnerstagmorgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs gewesen, als die Welle über Bord gegen die Scheiben rollte, hieß es.

Alle Passagiere seien am Anleger zu Fuß von Bord gegangen, sagte Haack. Die Hadag versuche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. „Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten.“ Die Scheiben sollten eigentlich „seeschlagfest“ sein. Es handele sich um Sicherheitsglas, das zerbröselt sei. Das Schiff sei eine sogenannte Bügeleisenfähre des Typs 2000.

Für weitere Ermittlungen wurde die Fähre zur Anlegestelle gebracht, für den Fährverkehr ist das Fahrzeug vorläufig nicht mehr zugelassen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

RND/nis/axl mit dpa