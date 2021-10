„Telefahrer“: Ferngesteuerte Autos sollen Hamburger ans Ziel bringen

Autonomer Shuttle-Service für Hamburg geplant. Dabei sollen elektrische Wagen ferngesteuert durch die Hansestadt fahren. Der Start ist 2022 in Bergedorf geplant. Und später auch andernorts?

Ein Telefahrer des Mobilitätsanbieters Vay steuert ein Auto per Fernsteuerung. Die Fahrzeuge werden so, ohne Fahrer im Auto, punktgenau zum Kunden gefahren und bereitgestellt, und nach der Fahrt wieder per Telefahrer geparkt oder weitergefahren. Quelle: Markus Scholz/dpa