Hamburg: Auf diese Konzerte können Sie sich 2020 freuen

Hamburg

Januar: Silbermond, SSIO, Hammerfall

Schritte heißt ihr neues Album, und Silbermond (22.1.) lenken die ihren in die Barclaycard-Arena. Tags darauf tut es ihnen Adel Tawil (23.1.) gleich und verkündet laut Albumtitel: Alles lebt!. Als Messios predigt der deutsch-afghanische Rapper SSIO (24.1.) in der Sporthalle, wo dann später die schwedische Power-Metal-Band Hammerfall (31.1.) zeigen will, wo der Hammer hängt.

Februar: Dropkick Murphys , Frank Turner & The Sleeping Souls, Slipknot

Mit seinem zweiten Soloalbum Why Me? Why Not. reist Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher (5.2., Sporthalle) an. Die US-irische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys (6.2., Sporthalle) hat mit Frank Turner & The Sleeping Souls einen prominenten Support an Bord. Der deutsch-griechische Rapper Shindy (10.2., Sporthalle) stellt sein sein drittes Nummer-Eins-Album in Folge vor: Drama. Der Metal-Mummenschanz Slipknot (16.2.) lässt es mit dem ersten Album nach fünf Jahren in der Barclaycard Arena krachen.

März: Milky Chance, Kontra K, James Blunt

Nicht mehr so hoch auf der Erfolgswelle schwimmt die Folktronica-Band Milky Chance (5.3.) mit dem neuen Album Mind The Moon, doch für die Sporthalle Alsterdorf reicht’s noch. Dorthin kommt auch die österreichische Rockband Wanda (7.3.) mit ihrer CD Ciao!. Der Berliner Rapper Kontra K (8.3., Barclaycard Arena) feiert live sein viertes Top-Album in Reihe mit dem martialischen Titel Sie wollten Wasser doch sie kriegen Benzin. James Blunt (14.3.) lässt in der Barclaycard Arena wohl vor allem Frauenherzen schmelzen.

April: Sasha, Alex Christensen & The Berlin Orchestra, Apache 207

Noch immer auf Schlüsselkind-Tour ist Sasha (2.4., Barclaycard Arena). Die alten englischen Synthie-Pop-Recken Heaven 17 (18.4., Fabrik) können noch immer einen Saal in Wallung bringen. Alex Christensen & The Berlin Orchestra (22.4., Barclaycard Arena) präsentieren Classical 90s Dance, Hitlieferant Apache 207 (28.4.) rappt in der Sporthalle.

Mai: Lena, Harry Styles , Dua Lipa

Only Love, L verkündet Pop-Sängerin Lena (7.5.) in der Sporthalle. One-Direction-Sänger Harry Styles (8.5.) kommt solo in die Barclaycard Arena. Auch die britische Sängerin Dua Lipa (15.5.) hat mit ihrem neuen Album Future Nostalgia Hamburgs größte Konzerthalle gemietet, wo es Nick Cave & The Bad Seeds (18.5.) dann deutlich düsterer und Pop-Sänger Tim Bendzko (19.5., Barclaycard Arena) wieder heller werden lassen. Die Pet Shop Boys (22.5.) machen die Barclaycard Arena zum Hotspot, so der Titel ihres neuen Albums.

Juni: Guns N’ Roses, Die Fantastischen Vier, Celine Dion

Nicht weniger als das Volksparkstadion kommt für die Rockband Guns N’ Roses (2.6.) in Betracht. Auf Abschiedstour schaut die finnische Rockband Sunrise Avenue (5.6., Barclaycard Arena) vorbei, Rock-Ikone Patti Smith (10.6.) singt im Stadtpark. Zweimal haben Die Fantastischen Vier (11. / 12. 6.) die Barclaycard Arena gebucht, der betagten Rockband Kiss (15.6.) reicht dort auf ihrer finalen End-of-the-Road-Tour ein Abend. Sting (20.6.) singt im Stadtpark), Celine Dion (22.6.) in der Barclaycard Arena, wo auch Die Toten Hosen (24.6.) und Lenny Kravitz (22.6.) rocken werden.

Juli: Rammstein , Social Distortion, Yusuf/ Cat Stevens

Doppel- und Mehrfachbuchungen prägen den Monatsbeginn: Rammstein (1. u. 2.7.) haben rekordverdächtig zweimal bereits im Vorverkauf das Volksparkstadion gefüllt, Westernhagen (1., 2., 4. u. 5.7.) möchte viermal die Laeiszhalle ausverkaufen, und Social Distortion (6. / 7.7.) spielen zweimal in der Großen Freiheit 36. Soul-Größe Michael Kawinuka (10.7.) singt im Stadtpark, eine Woche folgt im dorthin Gregory Porter (17.7.) mit souligem Jazz. Auch Yusuf/ Cat Stevens (26.7.) und die Synthie-Pop-Band Orchestral Manoeuvres in the Dark OMD (27.7.) zählen zum Stadtpark-Programm.

August: Scooter, Mark Forster

Die Trabrennbahn Bahrenfeld erwartet in zwei Großkaliber: das Techno-Trio Scooter (15.8.) und Popsänger Mark Forster (16.8.).

September: Tocotronic , Elton John , Steven Wilson

Die Unendlichkeit hat die Rockband Tocotronic (5.9., Stadtpark) auf ihrem neuen Album im Blick. Farewell Yellow Brick Road – der große Pop-Sänger Elton John (12., 13. u. 15.9., Barclaycard Arena) ist auf Abschiedstour. Neo-Progrocker Steven Wilson (26.9., Sporthalle) verkündet: The Future Bites.

Oktober: Gentlemen, Leoniden, Simply Red

Reggae-Interpret Gentleman (15.10, Sporthalle) präsentiert sein frisches Album New Day Dawn. Die Kieler Indie-Rockband Leoniden (23.10.) will noch mal die Große Freiheit 36 füllen, die englische Soul-Pop-Band Simply Red (29.10.) versucht das mit der Barclaycard Arena.

November: a-ha, Status Quo, Die Ärzte

Ihr erfolgreichstes Album Hunting High And Low feiert die norwegische Pop-Band a-ha (3.11., Barclaycard Arena), das Rock-Urgestein Status Quo (5.11., Sporthalle) ist des Tourens ebenfalls noch nicht müde. Die Ärzte (24.11.) haben die Barclaycard Arena restlos ausverkauft.

Dezember: Judas Priest , Ozzy Osbourne

Metal-Fossil Ozzy Osbourne (3.12., Barclaycard Arena) hat mit Judas Priest gewichtige Unterstützung.

