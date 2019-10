Studenten stören Vorlesung von Bernd Lucke

Hamburg

Zahlreiche Studenten sind am Mittwoch einem Aufruf des Asta Hamburg gefolgt und haben gegen die Rückkehr des AfD-Mitgründers Bernd Lucke (57) an die Universität Hamburg protestiert. Der Wirtschaftswissenschaftler wollte am Mittwoch um 12 Uhr seine erste Vorlesung nach seiner Rückkehr als Professor halten.

Demo gegen Lucke schon vor der Vorlesung

Schon zwei Stunden vor dem Beginn der Vorlesung zum Thema Makroökonomik versammelten sich die ersten Demonstranten vor der Uni Hamburg. Sie wollten zusammen mit dem Asta auf die Tragweite von Luckes politischen Handeln hinweisen. Unter ihnen auch die Initiative „Omas gegen Rechts“.

Der Asta an der Universität Hamburg sieht Bernd Lucke in der Mitverantwortung der heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen der AfD. Dass er einfach so in den wissenschaftlichen Betrieb zurückkehren könne, sei für den Asta unzumutbar.

Lautstarker Protest zum Vorlesungsstart

Mit Beginn der Vorlesung von Bernd Lucke hielten Protestierende im Hörsaal Transparente in die Höhe, einige skandierten: „Nazi Schweine raus aus der Uni.“

Für Bernd Lucke kam es noch übler: Laut "Welt" wurde er von einem Störer geschubst und mit Papierkügelchen beworfen. Der Asta appellierte daraufhin, "dass hier alle Menschen körperlich unversehrt rausgehen“ wollen.

Bernd Lucke (AfD) Zur Person Bernd Lucke Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker Bernd Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln. Nachdem er 2015 im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung der Partei von Frauke Petry als AfD-Bundessprecher abgelöst worden war, hatte er die Partei verlassen und in der Folge fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen angeprangert. Am Montag hatte Lucke bereits eine erste kleinere Lehrveranstaltung gehalten.

