Flottenprogramm für Werften gefordert

"Der Weltmarkt geht in die Knie. Die Passagierschiffe sind dabei besonders betroffen", sagt Reinhard Lüken, Geschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik in Hamburg. "Ohne Gegenmaßnahmen wird der deutsche Schiffbau in einigen Jahren um 50 bis 75 Prozent schrumpfen."

Weltweit nur 100 Aufträge im ersten Quartal

Die Signale von den Werften seien alarmierend. Im ersten Vierteljahr wurden weltweit nur 100 Schiffe bestellt, davon fünf in Europa. Im Schnitt liegt die Zahl für ein ganzes Jahr normalerweise bei etwa 1100 bis 1200 Schiffen.

"Entscheidend ist, was da mittelfristig auf uns zu kommt. Und hier sind alle Marktsegmente des Schiffbaus von der Krise betroffen", sagt Lüken. Die Aussichten werden auch durch Veränderungen im Welthandel getrübt. Vor den Werften liegt ein langes Auftragsloch, bei dem auf dem Weltmarkt für deutsche Schiffbauer keine Aufträge akquiriert werden können.

Förderung für umweltfreundliche Schiffe

"Deshalb haben wir uns beim VSM für ein Flottenprogramm ausgesprochen, bei dem öffentliche Auftraggeber sehr aktiv helfen können", sagt Lüken. Dabei gehe es um Schiffe, die ohnehin in absehbarer Zeit zur Beschaffung für Küstenwachen, Feuerwehr oder Forschungsinstitute und Marine anstanden.

"Diese Bestellungen sollten beschleunigt werden", so Lüken. Aber auch Anreize für den Bau von umweltfreundlichen Schiffen sollten geschaffen werden.

Lüken fürchtet fatalen Kahlschlag

Wenn in Europa nichts gemacht werde, könne ein fataler Kahlschlag die Folge sein, sagt Lüken. Die Signale aus Asien sind bereits da. Chinesische Werften stoßen bereits mit massiven Preisnachlässen auf den Markt.

Die maritime Wirtschaft umfasst in Deutschland nicht nur die rund 20 Werften. Die gesamte Branche besteht laut VSM aus 2800 Unternehmen mit 200.000 Arbeitsplätzen.

