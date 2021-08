Hamburg

Die Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung in Billstedt und die Gartenlaube in Tatenberg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten trafen den Mann am Dienstagmorgen in seiner Wohnung an. Er kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeipräsidium und durfte danach wieder gehen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem eine Gaswaffe. Auch ein Handy wurde sichergestellt. Die Daten auf dem Gerät sollen ausgewertet werden.

Von RND/dpa