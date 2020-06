Hamburg

Seit Mittwoch vergangener Woche war die 15-Jährige vermisst. Die Polizei fahndete mit einem Lichtbild nach der Jugendlichen und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, 10. Juni, konnte die Polizei dann Entwarnung geben.Das Mädchen war wieder aufgetaucht. Es erschien am Morgen in der Schule und wurde dort durch Polizeibeamte angetroffen. Die Hintergründe des Verschwindens klären jetzt die Ermittler des zuständigen Landeskriminalamts.

Von RND/kha