Virus-Mutation aus Südarfrika erstmals in Hamburg nachgewiesen

Hamburg

Erstmals ist in Hamburg die südafrikanische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Coronavirus-Variante 501Y.V2 sei bei einer Person festgestellt worden, die Mitte Dezember aus Südafrika zurückgekehrt sei, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Experten vermuten, dass die Mutation besonders ansteckend ist.

Die infizierte Person sei am 17. Dezember nach Hamburg zurückgekehrt und in Quarantäne geschickt worden. Drei Tage später hätten sich Symptome eingestellt. „Vor Anordnung der Quarantäne bestanden offenbar keine engen Kontakte“, sagte Helfrich.

Großbritannien-Variante in Hamburg bereits nachgewiesen

Hamburg plane, künftig bei etwa fünf Prozent aller positiv auf Corona Getesteten eine sogenannte Genomsequenzanalyse durchzuführen, um mögliche Varianten des Virus festzustellen. Erst am Dienstag war die südafrikanische Mutation erstmals in Deutschland bestätigt worden. Betroffen ist nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums eine erkrankte Person aus dem Zollernalbkreis.

Kurz zuvor hatte bereits die Stadt Bottrop in Nordrhein-Westfalen über einen ähnlichen Fall berichtet. Auch die in Großbritannien grassierende Virus-Variante, die ebenfalls als besonders ansteckend gilt, wurde in Hamburg bereits nachgewiesen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein liegt ebenfalls ein Verdachtsfall vor.

Impfaufruf an Ältere

Knapp drei Wochen nach dem Start der Corona-Schutzimpfungen in Hamburger Pflegeheimen und Kliniken sind seit Donnerstag die über 80-Jährigen zur Immunisierung aufgerufen. In einem Schreiben an die Betroffenen ermutige der Senat die rund 115.000 Einwohner dieser Altersgruppe, online oder telefonisch einen Termin beim Impfzentrum in den Messehallen zu vereinbaren, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

„Wir werden uns zwar noch auf viele weitere Monate von Pandemie und Einschränkungen einstellen müssen“, erklärte Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard ( SPD). Doch mit dem Impfstoff gebe es nun eine Möglichkeit - „zwar noch nicht zur Eindämmung der Pandemie, aber immerhin, um das Risiko für schlimme Folgen einer Infektion zu reduzieren“. Auf diese Weise könnten ältere Hamburger jetzt für sich selbst und für ihre Angehörigen ein Stück Sicherheit schaffen.

Bis Mittwoch wurden in der Hansestadt 18.150 Menschen geimpft, wie das Robert Koch-Institut ( RKI) mitteilte. Damit erhielten rechnerisch 9,8 von 1000 Einwohnern ihre erste Spritze. Mit dieser Quote liegt Hamburg leicht unter dem deutschlandweiten Wert von 10,1. Spitzenreiter ist nach wie vor Mecklenburg-Vorpommern mit einer Quote von 20,5, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 16,4.

Corona-Inzidenz in Hamburg geht erneut zurück

Unterdessen ging den dritten Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Hamburg zurück. Am Montag hatte die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch bei 162,3 gelegen, am Donnerstag nannte die Gesundheitsbehörde einen Wert von 130,8. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen erhöhte sich am selben Tag um 324. Das sind 72 neue Fälle weniger als am Mittwoch und 109 weniger als am Donnerstag vor einer Woche.

In Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand Mittwoch 549 Corona-Patienten stationär behandelt, 21 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 100 Covid-19-Erkrankte, drei weniger als am Vortag. Nach Angaben des RKI stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus um 14 auf 865

Von RND/dpa