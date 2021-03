Hamburg

Die Vollsperrung trifft sowohl den Verkehr in Richtung Kiel, Flensburg und Heide als auch die Strecke aus dem Norden nach Hannover.

„Wir sind uns der Tatsache durchaus bewusst, dass wir dadurch, dass wir einen Freitag mit dabei haben, natürlich ein deutlich größeres Verkehrschaos produzieren werden“, so Projektleiter Christian Rohde. Die A7 wird nördlich des Elbtunnels von sechs auf acht Spuren verbreitert.

Brücken werden vorerst nur zur Hälfte abgerissen

Damit die Anwohner künftig weniger Autobahnlärm hören, wird die Strecke auf der Höhe von Altona auf 2,2 Kilometern überdeckelt. Obendrauf sollen später Grünanlagen und Kleingärten entstehen. Bis 2028 soll das Ganze fertig sein. Für die Verbreiterung der Fahrbahn und den Bau des Lärmschutztunnels müssen nun drei Brücken an der Behringstraße, dem Osdorfer Weg und der Bahrenfelder Chaussee weichen.

Sie werden in Fahrtrichtung nur zur Hälfte abgerissen. Während dort später die ersten drei Tunnelzellen entstehen, kann der Verkehr über die andere Brückenhälften ein- oder zweispurig weiterlaufen.

Komplexe Arbeiten machen so lange Sperrung der A7 nötig

Es handele sich bei den Brücken um erheblich größere Bauwerke, die abgetragen werden müssen, als in vorherigen Bauabschnitten, teilte Projektkoordinatorin Karina Fischer von der Autobahn GmbH des Bundes mit. Deswegen sei der Abriss komplexer und die Vollsperrung über 79 Stunden sei unvermeidbar. „Die notwendige Bauzeit wurde mehrfach überprüft und auf das erforderliche Mindestmaß optimiert.“ Um den Eingriff in den Verkehr möglichst kleinzuhalten, wird an allen Brücken gleichzeitig gearbeitet.

Das Autobahnstück zwischen Hamburg-Volkspark und -Waltershof ist dafür ab 22 Uhr am Donnerstag bis Montagmorgen um 5 Uhr nicht befahrbar. Die Anschlussstellen werden schon um 21 Uhr dichtgemacht. Auch die Auffahrt Richtung Süden in Stellingen bleibt währenddessen zu. Am Freitag wird die Sperrung im Süden nochmal erweitert: Abends um 22 Uhr wird dann die A7 in Richtung Norden bereits ab Hamburg-Heimfeld gesperrt, weil dort parallel Bauarbeiten stattfinden sollen.

Auf unnötige Fahrten soll verzichtet werden

Autofahrer können laut Fischer auf die Route über die A1, die A21 und B205 ausweichen. Eine andere Möglichkeit sei es, über die A39 und die B404 an Geesthacht vorbei die Hansestadt zu umfahren. Um aus dem Norden den Hamburger Westen zu erreichen, rät sie, den Weg über Pinneberg und die A23 zu wählen. Innerstädtische Umleitungen seien ausgeschildert.

ADAC erwartet Staus

Sie rechnet damit, dass es vor allem am Freitag zu viel Verkehr auf den Alternativrouten kommen könnte. „Wir empfehlen, auf öffentlichen Nahverkehr umzusteigen oder im Homeoffice zu bleiben, wenn das möglich ist.“ Sie bitte darum, unnötige Fahrten bleibenzulassen.

„Wir gehen davon aus, dass es Staus geben wird“, sagt Ulf Evert vom ADAC. Zwar sei die Baustelle mit ausreichend Vorlauf kommuniziert worden, sodass sich Autofahrer darauf einstellen konnten. Wegen Corona sei das Verkehrsaufkommen zudem geringer als sonst.

Der gewerbliche Verkehr laufe aber weiter. Zudem dürften erneut viele Hamburger planen, zum Shopping nach Schleswig-Holstein zu fahren, wo lockerere Corona-Regeln gelten. Wer die Strecke meiden könne, sollte das aber tun. „Wer sich trotzdem ins Auto setzen will, sollte sich vorher genau über die aktuelle Verkehrslage informieren und gegebenenfalls die Fahrt lieber nicht antreten.“