Hamburg

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Hamburg-Blankenese ist eine 85-Jährige durch Rauchgas verletzt worden. Das Feuer sei am Samstagabend aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen und habe sich schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Die 85-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Inneren des Gebäudes aufgehalten hatte, konnte sich selbstständig zu einer Nachbarin retten. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der Löscheinsatz gestaltete sich laut Angaben der Hamburger Feuerwehr schwierig, da das Haus infolge des Brandes akut einsturzgefährdet und zudem aufgrund seiner Hanglage nur schwer zu erreichen gewesen war. Zudem habe es Probleme mit der Wasserversorgung gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Löscharbeiten zudem durch die Tochter der 85 Jahre alten Hausbewohnerin und ihren Ehemann erschwert.

Anzeige

Beide seien emotional sehr aufgewühlt gewesen und hätten so die Löscharbeiten aktiv behindert. Der Schilderung eines Augenzeugen zufolge hatten beide die Einsatzkräfte beschimpft, mehrfach gestört und Widerstand gegen die Beamten geleistet. Die Polizei nahm die aufgebrachte Frau und ihren Ehemann daraufhin vorläufig fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Sonntag zunächst noch unklar.

Weitere Nachrichten aus Hamburg lesen Sie hier.

Von RND/lno