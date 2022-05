Hamburg

16 Kilo Kokain hat das Hauptzollamt Itzehoe am Flughafen Hamburg am 7. Mai abgefangen. Die Drogen waren in den doppelten Böden zweier Koffer versteckt, die zwei Reisende aus Brasilien bei sich trugen. Die doppelten Böden waren beim Röntgen des Gepäcks aufgefallen, teilte der Zoll am Freitag mit.

Der erste Reisende hatte demnach sieben Kilo Kokain in seinem Koffer versteckt. Ein zweiter Reisender mit Kokain wurde noch am selben Tag am Hamburger Flughafen identifiziert. Auch bei ihm fand der Zoll durch Röntgen einen doppelten Kofferboden, in dem sich schlauchartige Gegenstände befanden. Nach Entfernen des Bodens stellten die Zoll-Spezialisten neun Kilogramm Kokain sicher.

Gegen beide Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Haftbefehl erlassen. Sie wurden durch das Zollfahndungsamt Hamburg, das im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg die weiteren Ermittlungen führt, dem Haftrichter vorgeführt.

Von KN-online/dpa