Hamburg

In Hamburg sind an einem Tag gleich zwei Fußgänger von Fahrzeugen erfasst und schwer verletzt worden. Am Freitagabend habe der Fahrer eines Lastwagens in Hamburg-Langenhorn nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel missachtet und so einen 63 Jahre alten Fußgänger mit seinem Außenspiegel am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Beamten bei dem 37 Jahre alten Fahrer Hinweise auf Betäubungsmittelmissbrauch fanden, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Knapp eine halbe Stunde später kam es im Stadtteil Bergedorf zu einem weiteren Unfall, bei dem eine 62-Jährige schwere Verletzungen davontrug. Laut Polizeiangaben erfasste ein 80-Jähriger mit seinem Auto die Frau, die aus bislang unbekannten Gründen auf der Fahrbahn entlanggelaufen war. Die 62-Jährige erlitt eine Fraktur im Hüft-Oberschenkelbereich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es bestand keine Lebensgefahr.

Von RND/dpa