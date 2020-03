Hamburg

Ein 22 Jahre alter Radfahrer wollte eine Straße im Stadtteil Rothenburgsort bei vermutlich roter Ampel überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kollidierte der Radfahrer mit dem Wagen eines 44-Jährigen. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz erlitt der 22-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.

Nur wenige Minuten später kam in Hamburg-Ochsenwerder ein 23 Jahre alter Mann aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Krad in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa