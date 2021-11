Kiel.

20 Minuten später als vorgesehen eröffnete Joseph Haydns „Sinfonie 26-d-Moll“ das 1. Mozart-Konzert der Kieler Musikfreunde. Und die machte sich als Startschuss einer hoffentlich weniger Corona-belasteten Spielzeit alle Ehre. Aber erst einmal musste am Spielort, der Nikolaikirche, 2G-regelgerecht eingelassen werden – und das dauerte ein wenig.Vor der Kirche bildete sich eine sehr lange Schlange von Zuhörerinnen und Zuhörern, die ein wenig fröstelnd auf Einlass warteten. „Das ist hier ja wie in der DDR, wenn es irgendwo Bananen gab“ , kommentiert ein Zeitgenosse, dem möglicherweise ein Besuch des Weihnachtsmarktes am Alten Markt die Zunge gelockert haben mochte. „Wat mutt, dat mutt“ konterte eine Dame in der Reihe unaufgeregt und rückte dabei ihren Schal noch einmal zurecht.

Philharmonischer Chor ausdrucksstark und sensibel

Aber dann hatte die Musik das Wort: Die Interpretation von Haydns „26. Sinfonie“, deren erster und zweiter Satz liturgische Muster aus einem gregorianischen Passionsspiel ausformulieren, zeigte vom ersten Takt an, wozu der Philharmonische Chor unter Leitung des neuen Chordirektors am Kieler Opernhaus, Gerald Krammer, auch in bewegten Zeiten fähig ist. Ausdrucksstark, dennoch sensibel und leichtgängig, brachte der Chor, eindringlich unterstützt von Teilen der Kieler Philharmoniker, das Werk zu Gehör.

Vier Solisten unisono

Und so hatten Künstler und Konzertdramaturgie ein wunderbares Fundament geschaffen, auf dem nun mit W.A. Mozarts „Missa C-Dur KV 257 (Credo-Messe)“, eines der beiden Hauptwerke des Abends, zur Entfaltung kam. Vermutlich um 1776 geschrieben, begeistert und fesselt das Kirchenwerk durch sein groß angelegtes Orchester, dem voluminösen Chor und den vier Solisten.

Letztere stellten ihr Können in der Regel unisono, also außerhalb einzelner Arien, unter Beweis. Elisabeth Raßbach-Külz (Sopran), Lena Wunder (Alt ), Luis Araos-Gutierrez (Tenor) und Hankyul Lee (Bass), allesamt langjährige Mitglieder und Solisten des Opernchores am Theater Kiel, glänzten in ihren gemeinsamen Partien und schufen so ein bewegendes Klangbild, das im Verbund mit Chor und Orchester der Komposition die eingeschriebene unbesorgte Wucht, Frische und Prägnanz verlieh.

Haydns „Te Deum“ als krönender Abschluss

In absoluter Dichte, ja, Erhabenheit ebnete Henry Purcells achtstimmiger Psalmgesang „Hear my Prayer“ anschließend aufs Sinnlichste den Boden für das Finale des Abends – noch einmal mit Joseph Haydn. Zweimal habe Haydn im Laufe seines Lebens das „Te Deum“, den „ambrosianischen Lobgesang, eine der ältesten Vokalformen der abendländischen Musikgeschichte“ vertont, ist im Programmheft zu lesen.

Das von Dirigent Krammer auch für diese Darbietung ausgesprochen sensibel, spiellaunig und mutig eingestellte Ensemble machte sich in diesem Fall erneut die Partitur zu eigen: Schillernd-leicht, aber auch zupackend energisch. Und einfach schön. Großer, herzlicher Applaus.