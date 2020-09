Kiel

Zunächst folgt nach dem Emil-Nolde-Theatergastspiel am 18. September noch ein weiteres mit dem Werkstatt-Theater Kiel. Gespielt wird die auf der Filmvorlage von 2014 basierende Komödie Wir sind die Neuen. Zu Gast sein werden außerdem der Kulturverein Kiel mit "Sternenmeer", einem „bunten Abend aus Tanz Gesang und Schauspiel“ (27. Januar 2021), die Zaubershow "Golden Ace – Augen auf!" (25. Februar) und nicht zuletzt das Thalamus-Theater mit seiner Interpretation der von Sönke Wortmann erfolgreich verfilmten französischen Komödie "Der Vorname" (18. März).

Nur ein geplantes Stück musste wegen Corona ersetzt werden

Und während es also auf den Brettern schon wieder hoch hergeht, erzählt das NBK-Leitungsteam mit Ulli Thode, Anne Rohde und Monika Büchmann, was das eigene Repertoire in der Jubiläumsspielzeit alles zu bieten hat. Das Sprichwort „Glück im Unglück“ fällte dabei nicht nur nur einmal. Denn nur ein Stück, "Allens Düütsch oder wat", musste von der seit November – lange vor der Krise – geplanten Saison aus dem Programm genommen werden. „Es wären mit sieben Darstellern mehr Personen auf der Bühne, als wir es hätten verantworten können“, sagt Bühnenleiter Thode. Also hebt sich nun der Vorhang für das komödiantische Zweipersonenstück " Dat Bruutkleed" unter der Regie von Karen Dietmair (Premiere: 23. Oktober). Alle anderen Stücke seien unter den aktuellen Bedingungen aufzuführen, so die Theatermacher.

Start mit "De letzte Smökerin"

Los geht es am 25. September mit "De letzte Smökerin". Jörg Diekneite inszeniert diese „tragikomische Geschichte einer Raucherin, die sich auf rebellische und witzige Art und Weise zum Rauchen bekennt.“ Das eingewechselte " Bruutkleed" gibt den Stab dann kurz darauf für das von Susanne Wieger inszenierte Weihnachtsmärchen "Das tapfere Schneiderlein" nach Motiven der Gebrüder Grimm weiter. (Premiere: 21. November). Man hoffe, die Kinder dann in „Kohorten“ in den Saal führen zu können, sagt die Bühnenleitung.

Mit "De dresserte Mann" ins neue Jahr

Nach dem Jahreswechsel müsse man wie alle ein bisschen auf Sicht fahren, gibt Thode zu. Aber der Plan stehe. Und eben dieser sieht vor, dass mit "De dresserte Mann" eine Komödie von John von Düffel nach dem Roman von Esther Vilar ab dem 15. Januar unter der Regie von Stephan Greve ins Theater am Wilhelmplatz kommt. Eine Geschichte, die die Geschlechterrollen mal ganz anständig auf den Kopf stellt. Am 19. Februar soll dann das wunderbare Stück "Elling" von Axel Hellstenius Premiere haben. Es geht um zwei unter völlig unterschiedlichen Symptomen leidenden, frisch aus der Psychiatrie entlassene „Blutsbrüder“, die irgendwie zurück ins Leben finden wollen.

"De golden Anker" als Jubiläumsinszenierung

Was folgt, ist die Jubiläums-Inszenierung "De golden Anker" mit Christoph Munk am Regiepult, die – kurz gefasst - von Fernweh, Abenteuer, Freiheit, aber auch der Suche nach der wahren Liebe erzählen wird. (Premiere: 26. März). Den Schlussakkord setzt dann " Hotel Mama". Darstellerin Tina Kliemann feiert ihr Regie-Debüt. Gemeinsam mit Jörg Diekneite bringt sie wegen Corona ein Jahr später als geplant diese niederdeutsche Erstaufführung auf die Bühne (ab 7. Mai). Wie ergeht es eigentlich Eltern, die dem Auszug ihrer beiden erwachsenen Kinder entgegenfiebern, aber nun statt des flügge gewordenen Nachwuchses Oma und Opa um Aufnahme bitten...?

Informationen zum Spielplan: www.niederdeutschebuehne-kiel.de

