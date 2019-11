100 Jahre Energie: Philharmonischer Chor

Kiel

Erst waren es antisemitische Tendenzen, ganz besonders bei den herz- und hirnlosen Nazis, und ihre toxischen Nachwirkungen, dann hat es auch weiterhin kein Generalmusikdirektor mehr gewagt, das üppige chorsinfonische Meisterwerk aufs Programm zu setzen.

Kunstreligion in Reinkultur: Elias im Konzertsaal

Am Sonntagmorgen aber feiert im bestens besuchten Kieler Schloss ein begeistertes Publikum mit stehenden Ovationen eine vorbildliche Aufführung. GMD Benjamin Reiners, der ja einst als Kirchenmusiker (an der Orgel und sogar noch im Studium) begann, macht schon nach wenigen Takten deutlich, dass er ein aufgewühlt euphorisches und dramatisches Profil der alttestamentarischen Prophetie anstrebt. Kunstreligion in Reinkultur im Konzertsaal.

Homogenes Brausen der Chöre

Die in frühromantisch begrenzter Besetzungsgröße antretenden Philharmoniker unterfüttern hellhörig feinnervig, was der von Lam Tran Dinh einstudierte und vom Opernchor unterstützte Philharmonische Chor sich zum Jubiläum erarbeitet hat: ein klanglich ausgesprochen homogenes, anständig textverständliches Brausen, das bühnennahe Volks-Rufe genauso gekonnt und packend transportiert wie es die groß gedrechselten Fugen der Vokalpolyphonie-Tradition souverän sicher in Fluss bringt.

Fieberkurve und Engelsstimmen

In überwiegend raschen Tempi zeichnet Reiners die Fieberkurve des Werks mit seinen Aufwallungen, magischen Gotteserscheinungen und kontemplativen Momenten plastisch nach. Zauberhaft die Idee, die drei Engel mit ihrem „Hebe deine Augen auf“ und die Seraphim mit den blitzblank glitzernden Mädchenstimmen aus der Jugendchor-Akademie zu besetzen (Einstudierung: Moritz Caffier). Daraus stammt auch der am Meer nach dem Regenwunder Ausschau haltende, aufstrahlend die rettende Wolke ankündigende Knabensopran von Tobias Reimann.

Klangfarbenstufen im hervorragenden Solistenquartett

Diese reichen Klangfarbenstufen finden sich auch bei den Solisten. Der geschmeidig kantatenhaft lyrische Tenor von Patrick Grahl hat im zartwellig blühenden Glanz von Athanasia Zöhrer sein Pendant. Ihre „Höre, Israel!“-Arie zu Beginn des zweiten Teils geht in sanftmütiger Eindringlichkeit unter die Haut. Tatia Jibladze bietet dazu mit famos erdigen Alt-Tönen eine mal bedrohliche, mal balsamisch sakral orgelnde Alternative. Dass es ihr noch an letzter Akzentfreiheit mangelt – geschenkt.

Nobel und ausdrucksstark: Takada als Elias

Und die Titelpartie? Die ist mit dem Bariton Tomohiro Takada ebenso nobel wie ausdrucksstark besetzt. Man kennt den Elias vielleicht bassig opulenter, sozusagen mit mehr Bart und mehr Bauch. Aber wie der Japaner en detail mit der Sprache spielt, welch kernige Präsenz er in der mühelosen Höhe entwickelt und wie er die „Es ist genug!“-Einsamkeit des desillusionierten Propheten spiegelt, ist absolut beeindruckend.

Konzertwiederholung am Montagabend

Das Philharmonische Konzert wird am 18. November um 19.30 Uhr im Kieler Schloss wiederholt. Einführung als „Musikalisches Quartett“ eine Stunde vor Beginn. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de oder www.musikfreunde-kiel.de