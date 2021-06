Kiel

„Wir wollten mit dem Festival ein Zeichen für die Kultur in unserem Land setzen und das ist rundum gelungen“, bilanzierte Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag: „Wir haben insgesamt 1070 Auftrittsmöglichkeiten geschaffen, Künstlerinnen und Künstlern in der Corona-Krise eine Bühne geboten und auch die Veranstaltungsbranche ein wenig unterstützen können. Das Abschluss-Event ist gleichzeitig ein Auftakt für weitere Live-Events im Land und zeigt, dass es mit entsprechenden Hygienekonzepten weitergehen kann. Wir blicken nach vorn.“

4,4 Millionen Euro für die Kulturbranche

Während der fast einjährigen Kulturfestivalphase wurden die Formate immer wieder der pandemischen Lage angepasst. So war von Konzerten mit Publikum über Familiennachmittage bis zu reinen Streaming-Formaten alles dabei. An den insgesamt 1070 Auftritten waren 846 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. 97 Veranstaltungshäuser öffneten seit Ende Juli 2020 ihre Türen für rund 5000 Besucher vor Ort. Dazu kommen zahlreiche Streaming-Aufrufe. Insgesamt sorgten mehr als 230 Dienstleister jeweils für einen reibungslosen Ablauf des Programms. Das Veranstaltungsbudget des Landes betrug nach anfänglich geplanten 3 Millionen schließlich 4,4 Millionen Euro.

Ein bundesweit einmaliges Modell

„Das Festival war ein großer Erfolg für Kultur in der Krise und hat die große Bandbreite an Kultur und Kulturschaffenden in unserem Land gezeigt“, sagte Daniel Günther. Guido Froese bilanzierte als Vorsitzender des Landeskulturverbandes: „Das Kulturfestival Schleswig-Holstein war neben den direkten finanziellen Hilfen ein ganz wesentlicher Baustein für das Überleben und das Sichtbarbleiben von Künstlerinnen und Künstlern, Veranstaltungstechnikern und den Kulturorten selbst. Für dieses bundesweit einmalige Modell gibt es aus der Kulturszene zu Recht eine große Dankbarkeit.“

Abschluss im Hansa-Park vor 150 Gästen

Rund 150 Gäste können am 6. Juni das Abschlussprogramm live vor Ort erleben. Das Publikum setzt sich zusammen aus geladenen Gästen, die sich in der Corona Pandemie ehrenamtlich im Land betätigt haben sowie Interessierten, die über die Internetplattform des Kulturfestivals (www.kulturfestival.sh) ein begrenztes Kontingent Eintrittskarten buchen können. Aber außen vor muss niemand bleiben: Der gut zweistündige Nachmittag wird ab 16 Uhr wieder direkt über den Youtube- und Facebook-Kanal des Festivals übertragen.

Ein Programm mit vielen Facetten

Mit dabei im offiziell erst am 18. Juni wieder öffnenden Hansa-Park in Sierksdorf sind Clown Mücke, die Rockband Never Come Rain und Schauspieler Ulli Hausmann mit seiner Kurzgeschichte „Wilhelm Tell, aber schnell“. Die Tandemkünstler Gisela Meyer-Hahn und Moritz Boll zeigen Licht- und Filminstallationen. Das Trio Moses Merkle sowie Isabel und Kurt Lange bieten gefilmte Schmiedekunst. Lajos und Kjell werden als Gewinner von „Jugend jazzt 2019“ für Stimmung sorgen. Auch Bauchredner Jörg Jara ist dabei. Gesa Tetzlaff und Guido Froese ziehen für den Programmbeirat eine Bilanz zum Kulturfestival. Das Ballett-Theater ILIEV wird mit dem Stück „der Gast“ erwartet, Franziska Ostermann steuert eine Lesung aus ihrem Gedichtband „Ozit“ bei und zum Abschluss gibt Schauspieler Jonas Nay ein Kurz-Konzert mit seiner Band Pudeldame.