Kiel.

So vielfältig wie das Spektrum an Arbeiten aus den Bereichen Metall, Keramik, Holz, Textil, Glas, Papier, Malerei, Grafik, Skulptur, Foto/Video, Objekt und Installation sind dabei auch die Orte, an denen die Kunst im ganzen Land vertreten ist. Allein im Kieler Stadtgebiet sind 20 Ateliers geöffnet, der Kreis Rendsburg-Eckernförde führt 25 auf.

Interaktive Karte: Alle Sommerateliers 2019 im Überblick

In BBK, BAK und Gedok organisiert

Die für Besucher offenen Künstlerinnen und Künstler sind in einem der drei Berufsverbände BBK (Bundesverband Bildender Künstler in SH), BAK (Bundesverband Angewandte Kunst) und Gedok (Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstfördernden e. V.) organisiert. Erneut wurden Gäste und Kollegen aus Dänemark zu der Aktion eingeladen.

Eine eigene, geheimnisvolle Magie

„Öffnen Sie Ihre Augen – dort, wo Kunst entsteht“, motiviert der BBK (mit rund 415 Mitgliedern in Schleswig-Holstein) zum Besuch großer und kleiner, dem Material und der Technik angepasster Studios. Schließlich, so formuliert es die vor einigen Jahren von Berlin nach Kiel übergesiedelte Künstlerin Corinna Kraus-Naujeck, sei nur hier Kunst auch im Entstehen zu erleben, käme ein spontaner Austausch zwischen Besuchern und Kunstschaffenden zustande: „Dies ist der große Unterschied zu den Ausstellungen, in denen nur eine kleine Werkauswahl gezeigt wird, bei der der Schaffensprozess als abgeschlossen gelten darf“. Ateliers hätten ihre eigene geheimnisvolle Magie: „Hier wird gedacht, geplant, experimentiert, produziert und bewahrt“. Und oft auch immaterielles Kulturerbe gepflegt – es lässt sich sowohl die Töpferscheibe als auch die Radierpresse finden.