Honky Tonk: Stimmung auf Stimmung

Kiel

Viel Anlaufzeit benötigt das Honky Tonk Kneipenfestival nicht. Sämtliche der insgesamt 18 Anlaufmöglichkeiten sind vor allem rund um den Dreiecksplatz eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn (21 Uhr) bereits reichlich frequentiert.

Vor der Bäckerei Günther dringt Bandmusik nach draußen. Das Quintett Sponk lockt mit einer legeren Version des von Lionel Richie komponierten Commodores-Klassiker „Easy Like Sunday Morning.“ Der Sonntagmorgen muss allerdings noch warten, denn soweit ist es noch lange nicht. Stattdessen vielleicht eine Stärkung? Der in der Luft liegende Duft frischer Brötchen ist mindestens so verlockend wie der entspannte Sound. Angenehme Genießer-Atmosphäre auch ein paar Schritte weiter bei Extrawürste. Hier kommt man, wie zuvor bei den Brötchen, nicht an dem gebrühten und gegrillten Wurstgut vorbei. Derart leiblich versorgt, lassen sich die Songs von Joe Green mit einem Kaltgetränk genießen. Der Forderung eines Gastes nach einem „Gassenhauer“ kommt der Mann mit Gitarre gerne nach. Die Hippie-Hymne „ San Francisco“ aus der Feder von The Mamas and the Papas-Mitbegründer John Phillips regt zum Mitsingen an. „Eine Stimmung, wie auf einem Geburtstag“, ordnet Green daraufhin ein. Zudem fällt auf: ältere Semester und jüngeres Partyvolk feiern zusammen.

Zeit für einen Moment des Innehaltens

Direkt gegenüber, im Restaurant Schweinske, lädt typisches Bar-Flair auf eine Bierlänge zum Verweilen ein. Musikalisch wird hier ebenso auf Ohrwürmer der Rock- und Popgeschichte gesetzt. Die Hamburger Coverband Headlines lässt „Little Talks“ von Of Monsters and Men in die Gehörgänge wandern. Bei aller Feierlaune ist anschließend, auf dem Weg in die Pizzeria San Remo, aber auch Zeit für einen Moment des Innehaltens, denn die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnernden Stolpersteine sind von Blumen und Kerzen eingefasst.

Im San Remo angekommen steckt die Stimmung via – na klar - Klassiker-Song sofort wieder an. Eine rustikale wie druckvolle Ausgabe des Peter Schilling-NDW-Hits „Major Tom“ vom Cover-Trio StonyZound verleitet zum Tanz am und um den Olivenbaum. Lediglich wenige Meter weiter versorgt das Manuel Montilla Duo die Tapasbar Bodega del Sol mit typischen, traditionell-spanischen Rhythmen. Somit mal etwas wegkommen von den bekannten Klassikern, was wiederum exemplarisch für das Honky Tonk und zugleich wegweisend für den weiteren Abendverlauf ist: Es geht von einer Stimmung in die nächste.