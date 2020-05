Beethoven im kleinen Format

Kiel

Weil das Virus vieles zunichte, aber aus der Not heraus zugleich erfinderisch macht, hat das Alternativ-Programm, zu hören noch bis Dienstag, 19. Mai, 22 Uhr (https://www.youtube.com/c/dastheaterkiel), erneut seinen speziellen Reiz. Beethovens „Duett mit zwei obligaten Augengläsern“ etwa, hier von Marie Yamanaka und Frauke Rottler-Viain mit nur einer Brille aufgeführt, zeigt die humorvolle Seite des oft so ernst wirkenden Komponisten. Es gibt im Stream (Jugend-)Werke, die sonst eher selten zu hören sind, auch in speziellen Bearbeitungen.

Kontrabass im Walzertakt

Im beschwingten Solo ( Heiko Maschmann) lernen wir zudem Domenico Dragonetti kennen, den venezianischen Komponisten und Kontrabassisten, der Beethoven anno 1799 für sein tiefes Instrument nachhaltig einnehmen konnte. Und wir hören Johann Sebastian Bach, den „Urvater der Harmonie“, der nach Beethovens Urteil doch passender „Meer“ geheißen hätte...

Anzeige

Beethovens 7. auf der Ersatzorgel

Weitere KN+ Artikel

Beethovens 7. Sinfonie wurde mehrfach kammermusikalisch bearbeitet. Die Orgel-Fassung des betörenden zweiten Satzes ist genauso ungewöhnlich hörenswert wie die Bearbeitung des rauschhaften Finalsatzes für zwei Klaviere und Solopauke. Befreit aus dem Home-Office ist all das schön gefilmt im rot-goldenen Ambiente des leeren Konzertsaales am Schloss. Der bekanntlich über eine attraktive – allerdings ebenfalls sanierungsbedürftige – Orgel verfügt. Klar, dass der an den Tasten vielfältig geforderte Kieler GMD Benjamin Reiners in seiner Moderation auch dieses Thema nicht ausspart und weiter für Unterstützung bei der Wiederherrichtung des Konzertsaales wirbt...

Mehr Kultur aus der Region hier