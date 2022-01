20 Jahre Nordland Kammermusikkurs: Gegenseitiges Ohrenspitzen

Rendsburg

Es darf auch mal eindringlich aggressiver, ja bewusst „unschön“ klingen, wenn der Dozent Ulf Tischbirek zum Jubiläum „20 Jahre Nordland Kammermusikkurs“ mit jungen Talenten einen Tango nuevo von Astor Piazzolla probt. Lina Donderer, Violine, Hanna Ziegler, Cello, und Jakob Freist am Klavier kostet das zunächst hörbar Überwindung.

Aber wenn erst mal die Bogenstriche abgestimmt, das Vibrato reduziert und der Rhythmus kantiger untereinander abgeglichen oder sogar gegeneinander abgesetzt ist, intensiviert sich prompt der Ensemblecharakter. Das Trio wird ein Instrument. Und Piazzolla plastischer.

Ulf Tischbirek, Cello-Professor an der Musikhochschule Lübeck, ist sehr froh, dass man sich – nach für ihn nachvollziehbar längerer Diskussion angesichts der heiklen Pandemie-Lage – beim Landesmusikrat zu einer Durchführung durchgerungen hat: „Uns hatten etliche Mails von potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht, die sich das sehr gewünscht haben. Es ist auch dringend notwendig. Der Schaden ist schon so groß genug, denn die jungen Instrumentalisten haben durch die nun schon bald zwei Jahre andauernde Situation kaum noch irgendwo Gelegenheit, zu schauen, was andere so machen, und vor allem, das so wichtige Aufeinanderhören zu üben.“

Mit täglichen Corona-Tests und Hygienekonzepten werde im Nordkolleg alles daran gesetzt, die Gruppen der 35 für den Kurs eingeladenen 13- bis 20-Jährigen vor Infektionen effektiv zu schützen. Diese kreative Kammermusik-„Blase“ im bestens geeigneten Nordkolleg, die finanziell seit 2001 von der Feldtmann Kulturell gGmbH Hamburg ermöglicht wird, fördert die Konzentration.

Während Emilia Wünsch, Flöte, Eva Lotta Röhm, Oboe, Laura Barmwater, Klarinette, und Wiebke Riebesehl, Fagott, sich nebenan zunächst alleine als Holzbläserensemble finden, hat es die Professorin Angela Firkins im anderen Gebäudetrakt der Akademie mit zwei fortgeschrittenen Blechbläsern zu tun, die jeweils mit dem Flügel-Part zusammenwachsen müssen.

Das Kieler Duo mit dem Trompeter Vincent Dettenborn und der Pianistin Varvara Sukmanova hat ein recht vertracktes Stück von Eugene Bozza am Wickel. Da muss an der Verzahnung der Instrumente gearbeitet werden, kann im Klavier der Trompete mehr Paroli geboten werden oder durch mutigeren Pedaleinsatz eine Klangwolke für mehr Atmosphäre sorgen. Wo es noch hakt, wird später in einer Übezelle solo „nachgeputzt“ oder ein Tipp bei der Lübecker Klavier-Professorin Konstanze Eickhorst eingeholt. Das System der wechselnden Mentoren, das bestätigen Teilnehmende, funktioniert bestens.

20 Jahre Nordland Kammermusikkurs Der Nordland-Kammermusikkurs wird vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern und dem Landesausschuss „Jugend musiziert“ Hamburg durchgeführt. Im Kurs für erfolgreiche Absolventen des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ oder von Arbeitsphasen eines Landesjugendorchesters konnten sich sowohl bereits bestehende Ensembles als auch Einzelspielerinnen (ab 12 Jahren) anmelden. Intensive kammermusikalische Arbeit geschieht aktuell mit den Dozenten Prof. Ulf Tischbirek (Violoncello, künstlerische Leitung), Prof. Christian Sikorski (Violine/Viola), Prof. Konstanze Eickhorst (Klavier), Prof. Angela Firkins (Bläser). Öffentliche Abschlusskonzerte sind aus Gründen des Infektionsschutzes diesmal nicht geplant.

Beim Ahrensburger Posaune-Klavier-Duo Arvid und Ella Späth merkt man geschwisterliche musikalische Abstimmung über etliche Jahre. Trotzdem hat die Flötistin Angela Firkins, als Gründungsmitglied des Albert Schweitzer Quintetts wahrhaft geschult in sensibler Ensemblekultur, für Saint-Saens’ „Cavatine“ noch Ideen. Die Eleganz lässt sich steigern, wenn der Posaunist Melodie-Phrasen nicht durch ein Zuviel an bequemer Schnappatmung zerstückelt.

Und gemeinsam mit dem Klavier lohnt es immer, sich die Zielpunkte im Bewegungsfluss und in der Dynamik bewusst zu machen. Im besten Fall kann sogar das Tasteninstrument Farben suchen, die beim Bläser wiederkehren oder vorangegangen sind, oder umgekehrt der Blech-Tonstrom vom Harmoniefluss der vielen Saiten getragen werden. Da ist dann ein möglichst „schöner“ Klang sehr wohl gefragt.