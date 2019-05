Kiel

Mit einem abwechslungsreichen Kurzfilmabend und anschließender Verleihung des Gesa Rautenberg Langfilmpreises, gestiftet von Filmkultur SH e.V., und des Publikumspreises Kurzfilm, gestiftet von der PSD-Bank, endete Samstagabend das 23. Filmfest Schleswig-Holstein im ausverkauften Kino in der Pumpe.

Jahrelang hat Henri Haake Kunst studiert. Nun hat er das Examen in der Tasche. Aber wie geht es weiter, wie etabliert man sich im Kunstbetrieb? „Mann auf Blau“ nennt der inzwischen an der Babelsberger Filmuniversität Konrad Wolf studierende Eckernförder Filmemacher Friedrich Tiedtke seine Kurz-Doku über einen Künstler, wie er auf dem Sprung, mit der er den Publikumspreis Kurzfilm gewann.

Sensibles Porträt über belgischen Komponisten

Der erstmals verliehene Gesa Rautenberg Langfilmpreis, zum 30. Jubiläum der Vereinsgründung von Filmkultur SH e.V. und zum 40. Jubiläum des Kinos in der Pumpe benannt nach dessen ehemaliger Vereinsvorsitzenden und langjährigen Kino-Leiterin Gesa Rautenberg, ging an den Dokumentarfilm „To B or to B flat“ von Viola Rusche und Hauke Harder: ein sensibles Porträt des belgischen Komponisten Boudewijn Buckinx. Die Jury lobte „einen Film, der Verwickeltes einfach macht und uns einen Menschen und Künstler nahebringt, mit dessen Schaffen wir wahrscheinlich sonst nie in Berührung gekommen wären. Hervorragender Ton und eine klare Kamera, fast minimalistisch, dabei ausdrucksstark und humorvoll wie der Protagonist und seine Musik, begeistern.“



