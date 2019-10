Feierstimmung am Werftpark

Kiel

„Es waren so viele verschiedene Leute hier, Familien mit Kindern, ehemalige Kollegen, Nachbarn, Neugierige. Im gesamten Haus herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, großartig“, zieht Astrid Großgasteiger, Leiterin des Jungen Theaters im Werftpark, schon mal eine Zwischenbilanz zum Tag der offen Tür.

Aber eigentlich ist die Veranstaltung, mit dem das Kinder- und Jugendtheater sein 30-jähriges Bestehen feiert, noch lange nicht beendet. Auf der kleinen Bühne lesen gerade Norbert Aust, ehemaliger Leiter des Jungen Theaters Werftpark, und Generalintendant Daniel Karasek sehr zur Freude des Publikums unter der Überschrift „Wir Eingeborene“ Texte aus und über Deutschland. Danach würde noch die Improtheater-Gruppe Tante Salzmann zur Mitmach-Show laden.

Literatur für jeden Geschmack

Startschuss für das bunte Programm war bereits am frühen Nachmittag, als die drei Gründerväter Rolf Johanning, Bruno Levtzow und Aust, an die Anfänge des renommierten Hauses erinnerten. Wobei sie ihre Geschichte (n) mit viel Lokalkolorit und Anekdoten anreicherten.

Kleinere Zuhörer fanden sich anschließend bei Schauspielerin Marie Kienecker zum Vorleseabenteuer „7 grummelige Grömmels und ein kleines Schwein“ ein, während Kieler Slam-Poeten auf ihre Weise dem gesprochenen Wort huldigten.

Tolle Technik-Show

Ein großer Programmpunkt war die von Klein und Groß sehnsüchtig erwartete Licht-, Ton- und Videotechnik-Show im großen Saal. Mit der entführte das Theater in „Unterwasserwelten“ und ließ zunächst mal eine Titanic absaufen, während Celine Dion „My Heart will Go On“ in die Ohrmuscheln pinselte.

Außerdem gab es eine saltoschlagende Drohne, einen Mini-Roboter, der ein bisschen wie der vergessene Cousin von R2D2 aussah, viel Nebel und bunte Lichteffekte zu bestaunen.

Viele Angebote zum 30-jährigen Bestehen

Hinterher zogen die Zuschauer in Scharen ins Foyer, um von dort aus die weiteren Angebote zu genießen. Als da wären: Das obligatorische Kinderschminken (weswegen sich viele Piraten und Prinzessinnen in den Räumen tummelten) oder die Möglichkeit, unter Anleitung des Marionettenbauers Peter Beyer - passend zu einer aktuellen Werftpark-Inszenierung - „Röbotierlinge“ zu basteln.

Hannah (3), Thies (4), Klara (5) fackelten nicht lange und zeigen stolz ihre Kreationen. Viel erzählen wollten die Kleinen dazu aber nicht. Muss man akzeptieren, schließlich soll am Theater ja die Kunst für sich selbst sprechen. Singend wiederum präsentierte sich die Ensemble-Band Splash Boing Zapp dem Publikum und lieferten ein facettenreiches Set mit Songs von Johnny Cash,The Kinks und vielen mehr.

Alte Oper, junge Gesichter

Einen wenig kuscheligen, dafür aber gut frequentierten Posten hat Ksch. Siegfried Jacobs in der Kälte vor dem Theater eingenommen. Als Vorsitzender des Theatermuseums Kiel e.V. warf er sich selbst ins Getümmel und „inszenierte“ die Gäste mit einer Fotowand, die eigentlich eine 1934er Kieler Opernhaus-Aufführung zeigt.

Als Requisit für ein Erinnerungsfoto erfreute sich das betagte Abbild auf unzähligen Handy-Speicherkarten nun erneuter Beliebtheit.