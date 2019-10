So wurde das Werftpark-Theater zur Marke

Kiel

Zum Stichwort "Werftpark-Theater" wirft das Kieler-Nachrichten-Archiv erst mal seitenweise Bilderfluten aus: Das Kultstück "Was heißt hier Liebe?", das am 3. Juni 2010 in der x-ten Besetzung zum 400. Mal über die Bühne ging. "Die Nächte der Schwestern Bronte", die zum Kindertheatertreffen nach Berlin fuhren und Franziska Steiof (1962-2014) bekannt machten. Mit " Peer Gynt" und "Schwitzende Männer im Schuhgeschäft" wurde sie zur prägenden Regisseurin, die bald auch bundesweit gefragt war. Wie Gertrud Pigor mit ihren witzigen und doppelbödigen Parabeln "HundKatzRabatz", "Ein König zuviel" oder "Frühstück mit Wolf".

Es gab Stephan Hintzes packendes Bewegungstheater, zuletzt 2014 Orwells "Farm der Tiere" oder Vivienne Newport, die die Werftpark-Schauspieler zum Tanzen brachte. Und die Stücke von Jens Raschke; für seinen Monolog "Schlafen Fische?" erhielt er 2013 den Mülheimer Kinderstückepreis.

Werftpark-Theater: Schauspieler sorgten für unverwechselbares Gesicht

Norbert Aust hat Regie-Handschriften und Experimentiergeist gefördert und das Theater immer wieder über die Landesgrenzen hinaus ins Gespräch gebracht. So ist viel passiert in 30 Jahren an Wachsen und Wechseln. Festgemacht an den Schauspielern, die dem Theater ihre Gesichter liehen – von Ritta Kristensen und Anne-Katrin-Klinge bis Kati Luzie Stüdemann, von Tom Keller, Matisek Brockhues und Eirik Behrendt bis Horst Stenzel.

Staunenswert aber auch, was in der Nachfolge Astrid Großgasteiger in drei Spielzeiten an Vielfalt schon gewuppt hat: Vom Start mit "Karlsson vom Dach" ( Lasse Wagner!) über das Freiluftspektaktel vor der Haustür "Die Schatzinsel" bis zum – ganz neu – Theater für ganz Kleine. Glückwunsch!

