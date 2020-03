"Jazz Baltica wird 30 und wir veranstalten eine große Jazz-Party direkt am Meer mit vielen alten und neuen Freunden", schreibt Nils Landgren, künstlerischer Leiter des Festivals in Timmendorfer Strand und schwedischer Posaunist, in der Pressemappe des Programms. Und dieses klingt vielversprechend.