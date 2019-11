Der Zaun im Kopf

Flensburg

Wie übergroße Maden kleben sie an den Wänden. „Schnecken gehören nicht ins Haus, sie sind ein Fremdkörper, den wir draußen lassen wollen“, erläutert Michael Fuhr die hintersinnige Arbeit. Aber es lohnt, sich näher drauf einzulassen: Die lebensecht wirkenden Tierchen sind aus Bienenwachs gefertigt. „Sie fühlen sich sehr gut an“, betont der Museumschef mit Blick auf die Scheu vieler Menschen vor allem Fremden. „Das merkt man natürlich erst, wenn man Kontakt mit ihnen aufnimmt.“

Künstlergruppe Grænslandudstillingen besteht 50 Jahre

Der Däne ist einer von insgesamt 31 Künstlern der Grenz-Ausstellung, realisiert in Kooperation mit der Künstlergruppe Grænslandudstillingen, die im nächsten Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Die Gruppe setzt sich aus deutschen und dänischen Kunstschaffenden zusammen, die einmal im Jahr gemeinsam in Apenrade ausstellen. Die Teilnehmer der von Bente Sonne organisierten Schau waren aufgefordert, sich assoziativ mit dem Thema Grenze auseinanderzusetzen.

Kritisch, poetisch und manchmal auch sehr witzig

Das vielfältige Ergebnis zeigt eindrucksvolle Installationen, Objekte und Gemälde, die kritisch, poetisch und manchmal auch sehr witzig sind. Und weil manche Künstler einen ganzen Raum bespielen, wurde das Heinrich-Sauermann-Haus kurzerhand in die Schau einbezogen. Wer hier das Areal für Sonderausstellungen betritt, stößt zunächst auf Morten Krogsgårds wuchtige Grenzmauer aus Pappe, durchbrochen von einer schmalen, unangenehm grell beleuchteten Öffnung. Der Schritt auf die andere Seite wird süß belohnt: Hier kleben große Lebkuchenherzen an dem unfreundlichen Bauwerk, verziert mit Fotografien von Zäunen und Grenzanlagen in ganz Europa.

Hier geht es nur vordergründig um Wildschweine

Seit zwölf Jahren arbeiten Markus Herschbach und Søren Møller sich an gesellschaftsrelevanten Themen ab. Augenzwinkernd auf Krawall gebürstet ist ihre Rauminstallation mit Plakaten, Masken und Objekten, die sich vordergründig den umstrittenen Wildschweinzaun vorknöpft. „Natürlich geht es nicht wirklich um Wildschweine“, so Møller, „sondern um den Zaun im Kopf und damit auch um Nationalismus.“ Die Überwindung von Grenzen ist Thema der dreiteiligen Arbeit Flucht von Kaare Golles, darunter ein nackter Fuß in Lebensgröße. Da, wo bei dem leichtfüßigen Götterboten Hermes ein Flügel sitzt, steckt hier eine Glasscherbe. Der Fuß ist aus Blei. Eindringlicher lassen sich Qual und Mühsal einer Flucht kaum fassen.

Sechs Künstler aus Deutschland , drei Gäste aus Kaliningrad

Neben sechs Künstlern aus Deutschland, darunter Cora Corte, Menno Fahl, Elmar Jacob und Anke Müffelmann, sind drei Gäste aus Kaliningrad vertreten. Michael Fuhr hat ihre Arbeiten anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen Schleswig-Holstein und dem Gebiet Kaliningrad in die Schau integriert. „Schließlich ist diese Region von Grenzen umgeben, sind die dort lebenden Künstler mit dem Thema täglich konfrontiert.“ Die Poesie des Verfalls zeigt Dmitry Vyshemirsky in beinahe romantisch anmutenden Fotografien von verwilderten Straßenzügen und Menschen vor verfallenen Häusern, die Nahaufnahmen billiger Plastik-Reisetaschen in den russischen Nationalfarben werden bei Vladimir Shcherbakov zum Spiel mit der Struktur. Greta Dimaris greift das Thema Begrenzungen nicht nur in einer raumgreifenden Installation aus Bilderrahmen auf. Ihr Video „Bubble Line“ zeigt den Versuch, dauerhafte Grenzen in einem Schaumteppich auf dem Wasser zu ziehen. „Jeder Versuch ist zum Scheitern verurteilt“, sagt die gebürtige Moskauerin. Und lacht.

