Die Idee für die reich bebilderte Chronik kam Jan-Hinnerk Wittmershaus, seit 2017 verantwortlich für das Kulturprogramm der Hansa48, beim 40-jährigen Jubiläum der Pumpe im Oktober 2019 – dort hätte es damals nicht geklappt mit einer Chronik, weil man nicht früh genug angefangen hatte. Nach der Ausschreibung für das Verfassen der Hansa48-Chronik sei die Wahl auf Buss, der vor acht Jahren in Kiel Richtung Berlin verlassen hat, und den in Kiel geborenen und auf dem Ostufer lebenden Langmaack gefallen, erzählt Charlotte Spieler, seit 1985 Bewohnerin des am 27. März 1981 besetzten Gebäudes. Bei ihnen hätten sie den Eindruck gehabt, die hätten „richtigen Blick auf das Ganze hier. Eine Mischung aus Nähe und Distanz. Man muss den Laden kennen, aber man darf nicht zu sehr involviert sein.“

Hansa48: Anfang eines Generationswechsels

Buss, Jahrgang 1971, war schon während seines Geschichtsstudiums regelmäßig Gast in der Hansa48 gewesen, wo auch Freundinnen und Freunde wohnten. „40 Jahre heißt auch, wir sind hier am Anfang eines Generationswechsels“, sagt der Historiker, deswegen sei eine Chronik zum jetzigen Zeitpunkt „auch sehr sinnvoll“. Sie hätten schnell gemerkt, dass der Facettenreichtum in der Hansa48 von Kulturbetrieb über Wohnprojekt bis zu diversen Betrieben und Initiativen „natürlich ein sehr weites Feld ist, sodass wir die ganze Zeit den Spagat schaffen mussten, allem irgendwie gerecht zu werden“, ergänzt Langmaack, Jahrgang 1983, der schon als Jugendlicher subversive Zeitschriften im Infoladen der Hansa48 erstand.

Info Die Chronik gibt’s für 15 Euro im Online-Shop der Hansa48. Gestreamte Buchpräsentation am 27. März um 19.30 Uhr mit Hansjörg Buss und Andreas Langmaack, moderiert von Siri Keil (u.a. NDR Nachtclub) auf https://hansa48.de.

Mit Mut zur Lücke fächern Buss und Langmaack die Geschichte auf, von der Gründung der „Schultheiß-WG“ in dem damals maroden Gebäude, von der Besetzung nach der Kündigung des Mietvertrags durch den neuen Eigentümer Wankendorfer Baugenossenschaft bis zum städtisch geförderten Kulturzentrum, das aber im Oktober 1988 wegen drohender Streichung der finanziellen Mittel auf der Kippe stand. Sie beleuchten das damals innovative Konzept von Wohnen und Arbeiten unter einem Dach mit Druckerei, Autowerkstatt, Fahrradselbsthilfe, Kinderladen und Kneipe, widmen sich dem Infoladen, der Arbeitsloseninitiative, dem Anarchismus-Seminar und dem Komplex Feminismus und Frauenbewegung.

Kulturzentrum als Kernstück

Kernstück der Chronik mit einer Auflage von 1000 Exemplaren ist das Kulturzentrum. Wittmershaus und zwei seiner Vorgänger, Nils Aulike und Judith Selck, tauschen sich in einem ausführliche und aufschlussreichen Gespräch über die Kulturarbeit in der Hansa48 im Wandel der Zeit aus. Die Chronik lässt Konzerte, Partys, Theateraufführungen, Kabarettabende Revue passieren und Programme des sanft entschlafenen Hansafilmpalasts. Die Kultur sei damals „ein Mittel zum Bekanntwerden“ gewesen, sagt Charlotte Spieler, und „der Versuch, der ja auch gelungen ist, möglichst viele Leute hierher zu holen. Der ja auch ein Schutz war – die Besetzung war ja damals nicht wirklich legal“.

Positives Fazit

„Heute ist die Hansa48 ein anerkannter, nicht mehr in Frage gestellter und viel genutzter Ort der Kultur“, ziehen Buss und Langmaack ihr Fazit, „ein für diese Stadt einzigartiges innovatives Kulturzentrum.“