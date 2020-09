Westensee

Hansen holt die Tickets aus seinem Haus gegenüber der Westenseer Kirche. Hält sie zurück am Gartentisch ganz achtsam auf der flachen Hand. Alle drei, die Perforation ist schon angerissen. „Das sind sie, die Originalen. Die sollen jetzt möglichst nicht auseinanderfallen.“ Die Karten für 28 D-Mark das Stück hatten Hansen und zwei seiner Freunde in einer Kieler Kneipe gekauft. Betrieben laut Hansen von einem jener drei Kieler Gastwirte, die damals die Idee für das „Love + Peace“ hatten: Helmut Ferdinand (damals 33), Christian Berthold (28) und Tim Sievers (30). Geplant als Antwort auf das Woodstock-Festival im August 1969 und angelehnt ans Konzept des Isle Of Wight Festivals im August/September 1968.

Etliche Rockstars standen auf der Selist

„ Woodstock. Ich war zwar nicht da, aber das hatte mich angefixt. Ich hatte den Film schon in England gesehen, da war ich ja viel, denn der lief in Deutschland noch gar nicht“, erinnert sich Hansen. „Dann hörte ich vom Isle of Wight – ich war hin und weg.“ Nun also Fehmarn. Fast vor der Haustür. Gespickt mit großen Namen: Ten Years After, Peter Green, Taste, Canned Heat, Sly & the Family Stone, Emerson, Lake & Palmer, Procol Harum, Ginger Bakers Airforce, Rod Stewart and The Faces – um nur die berühmtesten zu nennen. Dazu Alexis Korner, angekündigt als „Vater des weißen Blues“, der auch die Ansagen machen sollte.

Zu dritt in einem schrottigen Fiat 600

Freitagmittag fahren sie los. Hansen, Robert „Robbie“ Kühn und Hans-Werner „ Hanner“ Lang, der dann rund zehn Jahre später zusammen mit Hansen die Besetzung der Hansa48 in Kiel initiierte. In einem Fiat 600. „Auf der einen Tür war Che Guevara, auf der anderen Tür ein Peace-Zeichen“, erzählt Hansen. „Das war ’ne völlig schrottige Kiste, in der wir auf dem Festival zu dritt geschlafen haben. Da passten eigentlich nur anderthalb Leute rein oder zwei.“ Stau schon auf der Fehmarn-Sund-Brücke, „möglicherweise der erste in meinem Leben“, sagt Hansen. „Das war ja alles völlig chaotisch. Es gab ein paar Schilder, aber manche waren falsch oder zeigten in eine Richtung, wo man uns gerne hinhaben wollte, wo wir aber wussten, das ist nicht sinnvoll. Da müssten wir so weit laufen.“

Rocker am Einlass lassen die Drei in Ruhe

Ein unfreundlicher Empfang am Eingang durch die Ordner angeheuerten Rockerbanden, der durchaus keine Seltenheit war, bleibt den drei jungen Kieler Hippies erspart. „Bei uns waren die ganz friedlich“, erinnert sich Hansen, „ich habe mich aber schon gewundert, dass da Leute mit Stahlhelmen rumliefen.“ Das Auto stellen sie irgendwo ab, suchen sich einen Platz auf dem riesigen Gelände. „Dann fing auch die Musik schon an, die Soundchecks. Das Verrückte war: Man konnte von vielen Stellen die Bühne, die relativ hoch war, gar nicht sehen, weil alles voller Zelte war – man baute das Zelt auf, wo man saß.“

Alexis Korner muss all die Absagen verkünden

Bald schon kommen die ersten Streichungen. „Der arme Kerl“, erinnert sich Hansen. „ Alexis Korner hat mir leidgetan. Seine Aufgabe bestand nachher überwiegend darin, abzusagen in seinem gebrochenen Englisch. Oder Zeit zu überbrücken, dann spielte er den einen oder anderen Blues – er konnte es natürlich.“ Viele, die auf dem legendären Plakat stehen – Hansen hat zwei auf dem Festival erstanden, sie werden heute vierstellig gehandelt – hätten sie nie gesehen. „Dann hieß es plötzlich: Diese Band spielt vielleicht noch später, erstmals ziehen wir jetzt die vor, weil wir jetzt unter Zeitdruck sind – nichts wurde eingehalten. Ich hätte gerne Procol Harum gesehen.“

Regenstürme vermiesten den Sound

"Die Musik war auch kein Hochgenuss“, erzählt Hansen. Der Regen prasselte laut auf Zelt- und Plastikplanen, der „unglaublich starke“ Wind trieb den Sound hin und her. „Man hörte eigentlich nix und wusste manchmal gar nicht, welche Band da gerade spielte.“ Eine aber habe er richtig genossen: Frumpy mit Sängerin Inga Rumpf. „Ich war ganz vorne, toller Sound, wahnsinnig tolle Musiker. Die konnten locker mithalten mit den großen Acts.“ Manch andere habe keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen, etwa Sly & the Family Stone – „50 Jahre sind dann doch ’ne lange Zeit“, sagt Hansen. Und "In The Summertime", dargeboten von Mungo Jerry, habe ja auch nicht wirklich „den Nagel auf den Kopf“ getroffen.

Mal unter, mal hinter die Bühne gekrochen

Immer, wenn es mal wieder zu heftig goss, krochen Willi, Robbie und Hanner heimlich unter die riesige Bühne. „Pitschenass“ seien sie gewesen, „es wurde nichts trocken. Alles, was man hatte, hatte man an.“ Manchmal konnten sie eine zerrissene Plastikfolie ergattern, darauf saßen sie eine Zeitlang zu dritt. „Dann kam noch jemand viertes dazu, man freundete sich an. Insofern war es auch ganz kommunikativ und ganz spaßig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da zwischen Jungs und Mädels zu manchen interessanten Begegnungen kam – das war bei uns leider nicht so.“ Manchmal robben die Drei heimlich unter der Bühne durch, ein Schlupfwinkel nach backstage. „ Ginger Baker habe er aus kurzer Distanz direkt in die Augen gesehen, als der hinter Bühne aus dem Auto ausstieg.“

Eier, Birnen und Dosenbrot

„Zu essen gab es nix Vernünftiges, jedenfalls nicht genug“, blickt Hansen zurück. „Bisschen was hatten wir mit, Dosenbrot von der Bundeswehr, zum Schluss haben wir hartgekochte Eier gefuttert und nix anderes.“ Die Eier – für die Hippies natürlich in bunt – verkaufen die findigen Inselbauern an eilige aufgebauten Ständen außerhalb des Festivalgeländes. „Es wurde ja auch das eine oder andere gekifft und ich kann mich an eine Situation genau erinnern“ – ein Glucksen schleicht sich in Hansens Stimme. „Da ruft ein Bauer mit so Obst aufm Tapeziertisch“ – Hansen imitiert den norddeutschen Slang: ’So, Freunde, und nach'm Hasch die saftige Birne!’ Wir haben uns ins Gras geworfen und ’ne Stunde lang gelacht.“ Auch um die Verrichtung der Notdurft steht es nicht gut. „Es gab Latrinen, aber die konnte man nicht finden. Man musste ewig laufen, bis man mal aufs Klo konnte. Da war dann noch so’n Mini-Wäldchen, ich möchte nicht wissen, wie das hinterher ausgesehen hat.“

Auf Zinne bei zähen Warten auf Hendrix

Gegen Ende brodelt es im Publikum immer mehr, Pfiffe gellen übers Gelände. „ Jimi Hendrix haben wir natürlich herbeigefiebert und der kam und kam nicht.“ Er war für Sonnabendnachmittag angesagt. „Dann kam wieder ’ne andere Band dazwischen“, erzählt Hansen. „Der arme Alexis Korner, der musste immer wieder selbst spielen.“ Mal heißt es, Hendrix kommt nicht. Murren und Maulen. Dann wieder, er kommt, aber viel später. Die ersten glauben nicht mehr dran. Vielleicht morgen, vertröstet man das Publikum. Geduldsprobe auch am letzten Tag, zähes Warten auf den Wundergitarristen. „ Jimi ist da!“, heißt es dann plötzlich, und Hansen hält das für eine weitere Vertröstungsmasche. „Und dann kommt Jimi auf die Bühne – er wusste natürlich, dass die Leute auf Zinne waren – und macht so“ – Hansen zeigt das Zwei-Finger-V für Peace – und sagt: ’Peace, in spite of all.’ Das Volk war im Handumdrehen ruhig und johlte. Es war alles innerhalb von einer Sekunde vergessen.“ Sogar das Wetter sei am Finaltag besser gewesen. „ Hendrix spielte sein Set da runter, so mittelmäßig gut. Dann war er weg und danach ebbte es natürlich ab, viele reisten ab.“

Abreise vor Ton Steine Scherben

Willi, Hanner und Robbie blieben noch ein bisschen, dann fuhren auch sie, am späteren Nachmittag. „Es rumorte schon an allen Ecken und Enden, es wurde unübersichtlicher, dann die Rockergruppen. Außerdem hatten wir das Gefühl, jetzt kommt nur noch pille palle.“ Aber es folgten doch zum Schluss noch Ton Steine Scherben um Rio Reiser? „Ja, die waren aber als Rote Steine, eine Theatergruppe, angekündigt, nicht als Ton Steine Scherben“, erzählt Hansen. „ Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich sogar noch geblieben.“ So bekamen die Drei aus Kiel auch nicht mehr mit, wie das Organisationszentrum in Flammen aufging, nachdem die sich die drei Veranstalter mit der Tageskasse aus dem Staub gemacht hatten – angeblich, um sie vor dem Zugriff der Rocker zu retten.

Hippie-Ära strahlt bei Hansen bis heute nach

Sein Freund Hanner hat damals ganz viele Fotos gemacht, doch die sind alle weg. Dennoch strahle die Hippie-Ära noch heute auf sein Leben aus, sagt Hansen. „Für mich war das sie irrste Zeit in meinem Leben: Abitur, Mondlandung – was für ein irres Unternehmen – Woodstock, Isle of Wight, Fehmarn, ich war voll berstendem Optimismus und dachte: Das wird ein geiles Leben! Aber man war sich einig, man war Hippie, jetzt kommt die Zeit aller Zeiten für Deutschland und die Welt. Wir wollten zeigen, wie’s gemacht werden kann. Noch lieber wäre ich in Woodstock gewesen, aber ich bin unglaublich froh, dass ich auf Fehmarn dabei war. Ich glaube, kein einziger wird sagen: Schade, dass ich dabei war, die sagen alle, das war geil!“

Das bereits ausverkaufte Fehmarn-Open-Air zum 50. Todestag von Jimi Hendrix wird am 5. September in Strukkamp auf Fehmarn gefeiert.

Am 13. September um 19 Uhr wird im Lutterbeker in Lutterbek die Filmdoku „ Jimi’s German Woodstock“ über Hendrix' Auftritt beim "Love + Peace" gezeigt.